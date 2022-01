Festival di Sanremo 2022, Iva Zanicchi lascia tutti a bocca aperta: “Amadeus …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il noto Festival della canzone italiana andrà in onda su Rai 1 per cinque sere dal giorno 1 al giorno 5 febbraio 2022 e ad esibirsi saranno molti artisti. Tra questi anche l’amatissima Iva Zanicchi che proprio di recente nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato dell’emozione legata a questa nuova partecipazione al Festival ma non solo. La celebre artista ha fatto anche una particolare confessione su Amadeus.

La confessione di Iva Zanicchi su Amadeus

Saranno 25 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 che si contenderanno il tanto ambito premio finale. Tra questi anche l’amatissima Iva Zanicchi che proprio di recente nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha raccontato quelle che sono le sue emozioni e sensazioni legate a questa nuova esperienza che si appresta a vivere. Ma non solo, nel corso dell’intervista in questione la simpaticissima Iva ha anche fatto una particolare rivelazione sul conduttore e direttore artistico ovvero Amadeus. “L’ho cercato io…’Ama ho una bella canzone’ gli ho detto…E lui forse pensava che mi proponessi come ospite…Io volevo invece gareggiare…”, queste di preciso le parole della Zanicchi.

Le sensazioni dell’artista sull’edizione 2022 del Festival di Sanremo

Nel corso dell’intervista rilasciata a Diva e Donna la simpaticissima Iva Zanicchi ha rivelato quelle che sono le sue sensazioni su questa edizione 2022 del Festival di Sanremo. Nello specifico la celebre cantante ha rivelato di aver scelto di partecipare in quanto convinta che sarà un’ottima edizione. “Sarà un Festival per tutti. Dove c’è musica giovanissima e poi per fortuna che ci sono Ranieri e Morandi a farmi compagnia…”

Il ricordo delle passate partecipazioni al Festival della Canzone Italiana

L’intervista rilasciata da Iva Zanicchi è stata molto lunga e non sono mancati nemmeno i momenti in cui l’artista ha ricordato le altre edizioni del Festival di Sanremo a cui ha avuto la fortuna di poter partecipare. Alla domanda della giornalista che le ha chiesto quale delle diverse partecipazioni conserva tra i suoi ricordi ecco che la Zanicchi ha rivelato di essere molto legata ad ognuna delle edizioni a cui ha partecipato e che ha anche vinto. Ma tra queste ve n’è stata una che per l’artista non è stata semplice. Stiamo nello specifico parlando del Festival di Sanremo del 1967 a proposito del quale la Zanicchi ha rivelato “L’anno della morte di Luigi Tenco…Una cosa mostruosa, mi sembrava impossibile andare avanti con un cadavere…”.