Serena Rossi, il compagno Davide Devenuto: “Non sposo più Serena perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’annullamento del matrimonio di due famosi attori. Stiamo nello specifico parlando di Davide Devenuto e Serena Rossi. Ma, per quale motivo? Proprio di recente si è espresso il noto attore italiano nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Intimità. Intervista nel corso della quale ha rivelato i reali motivi che hanno spinto lui e la compagna a prendere questa decisione.

Annullato il matrimonio tra Davide Devenuto e Serena Rossi

Sono trascorsi 11 anni dal primo incontro tra Davide Devenuto e Serena Rossi e ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta di matrimonio a Domenica In. Ma, cosa è successo poi? Per quale motivo i due celebri attori hanno scelto di annullare il matrimonio? Se molti hanno pensato che la causa fosse legata all’emergenza covid ecco che in realtà non è così. Infatti stando a quanto dichiarato da Devenuto nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Intimità la causa sarebbe legata alla sua età. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa”, sono state le parole espresse dall’attore.

L’attore spiega il motivo di tale decisione

L’attore nel corso dell’intervista ha poi continuato rivelando i reali motivi per i quali insieme alla compagna hanno scelto di annullare il matrimonio. “Per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente. Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”. Nonostante abbiano scelto di annullare le nozze ecco che Davide Devenuto e Serena Rossi si considerano comunque una bellissima famiglia. I due infatti cinque anni fa, esattamente nel 2016, sono diventati genitori di un bambino di nome Diego. “Al momento è come se fossimo già sposati“, ha concluso Devenuto.

Grande successo per Serena Rossi in televisione con la fiction ‘La Sposa’

Serena Rossi oltre ad essere molto bella è anche una bravissima attrice il cui successo tende a crescere ogni giorno sempre di più. Infatti dopo aver interpretato Mia Martini nella famosa fiction ecco che per Serena Rossi il successo è cresciuto davvero molto e non si appresta a fermarsi. Oggi l’attrice intrattiene il pubblico di Rai 1 con una nuova fiction che sta ottenendo ottimi risultati e che si preannuncia essere un altro grande successo. Stiamo parlando della fiction ‘La Sposa’.