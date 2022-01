Alessia Marcuzzi forse torna a Mediaset …

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più apprezzate dai telespettatori Mediaset. La donna però alcuni mesi fa ha reso pubblica la sua volontà di lasciare la famosa rete. Adesso però a distanza di qualche mese qualcosa potrebbe cambiare. Infatti secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni la Marcuzzi potrebbe presto tornare a Mediaset alla guida di un programma di successo. Ma, di quale programma stiamo parlando?

Alessia Marcuzzi annuncia di lasciare Mediaset

Sono trascorsi più di sei mesi da quando alla fine del mese di giugno del 2021 la bellissima Alessia Marcuzzi ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice per molti anni si è trovata alla guida di programmi Mediaset di grande successo come ad esempio Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Le Iene. Programmi che hanno ottenuto importanti ascolti e che hanno portato la conduttrice ad essere sempre più amata e seguita. Nonostante ciò però nei mesi scorsi la donna ha annunciato ai fan l’intenzione di abbandonare la rete Mediaset in quanto non più motivata nel condurre determinati programmi.

Le parole della conduttrice

“Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”. Queste sono state nello specifico le parole con cui la donna ha iniziato il suo lungo annuncio. E ha poi proseguito “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (“Colpo di Fulmine”, “Fuego”, “Festivalbar”, “Mai dire Gol”, “Le lene”, “Grande Fratello”, “Isola dei Famosi”, “Temptation Island”), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare”. Parole di grande affetto per Mediaset quelle espresse dalla conduttrice che ha poi concluso così il suo annuncio “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. lo lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in Mediaset?

Nelle ultime ore però si sta facendo sempre più insistente la voce di un presunto ritorno della Marcuzzi in Mediaset. Nello specifico secondo alcuni rumors la conduttrice potrebbe tornare a condurre Le Iene insieme a Nicola Savino. E’ però opportuno precisare che al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e nulla di più.