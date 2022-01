Miriana Trevisan sconvolta dalle parole di Delia Duran: “Una cosa peggiore …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da quando Delia Duran è entrata all’interno della casa del Grande fratello, sembra che in molti siano rimasti piuttosto stupiti da alcune dichiarazioni da lei fatte in queste giorni. Sin da quando è entrata in casa, la moglie di Alex Belli sembra si sia molto avvicinata a Miriana Trevisan. Già nella prima notte di permanenza all’interno della casa, la donna pare che parlando con la Trevisan le abbia confessato qualcosa di molto intimo e personale tanto da lasciare la stessa gieffina senza parole. Adesso però qualcosa è cambiato.

Delia Duran e Miriana Trevisan sempre più vicine

La showgirl ad ogni modo, si è mostrata particolarmente comprensiva e vicina alla Duran ed anche nel corso del daytime abbiamo visto Miriana utilizzare nei confronti di Delia delle bellissime parole. Ovviamente dall’altra parte, Miriana si è scagliata contro Soleil, ed anche nel corso della giornata di ieri sembra sia andata giù molto pesante contro la Sorge.“Sole deve dichiarare il suo amore per Alex e smetterla di prendere di mira Delia, che è la vera vittima di questa situazione. Perché se c’è una persona che soffre è Delia e per me tra lei e Alex è finita. Lei deve liberarsi di questo rapporto che non ha più senso. Non è tutelata come donna e moglie quindi ha fatto bene a chiudere“. Queste le parole di Miriana.

Delia prima vuole lasciare Alex, poi torna sui suoi passi e insospettisce Miriana

Ad ogni modo, in questi giorni sembra che Delia abbia avuto modo di riflettere tanto e pare sia intenzionata a voler lasciare il marito. A quel punto, dopo aver confessato ciò a Miriana, anche lei si è detta d’accorso con la sua decisione. Ad un certo punto però Delia avrebbe fatto un passo indietro, dicendo di non aver nessuna intenzione di lasciare Alex perché senza di lui non riuscirebbe ad andare avanti. A quel punto, Miriana ha iniziato a dubitare di Delia e pare che in qualche modo si sia allontanata da lei. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Miriana sembra aver parlato proprio di questa conversazione avvenuta con Delia, riportando una frase nello specifico. Delia avrebbe detto a Miriana di aver superato cose più grosse di questa con Soleil. Una confessione che sicuramente fa capire tanto sul rapporto che Delia ha con il marito.

La confessione di Delia a Miriana, la showgirl si tira indietro

“Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Sai che mi è venuto il mal di testa per quello? Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo. le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi? Cosa altro ti deve fare? Ma non avevi detto che l’avevi lasciato?’. Adesso basta, se è così non le dirò più quello che penso. Quasi piangendo mi ha detto che è confusa. A questo punto la devo lasciare andare”. Queste le parole di Miriana. “Io ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. Però la cosa che mi ha spaventata è che lei in lacrime mi ha detto ‘io ho vissuto in passato una cosa peggiore’. Quando mi ha detto che ha vissuto una cosa peggiore sono rimasta senza parole“. Queste ancora le parole della Trevisan che insomma, adesso non sembra vederci chiaro in questa vicenda e per questo avrebbe deciso di prendere le distanze.