Federica Pellegrini al veleno contro Filippo Magnini “Non ne vale la pena …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini un po’ di settimane fa pare avesse annunciato il matrimonio con il fidanzato Matteo Giunta. La loro relazione è stata ufficializzata in occasione delle Olimpiadi della scorsa estate e subito dopo si è parlato di matrimonio. Adesso però sembra essere arrivata una notizia che in qualche modo ha lasciato un po’ tutti perplessi. Sembrerebbe infatti che Federica abbia rinviato il matrimonio con Matteo Giunta, così come ha svelato il settimanale Oggi. La Divina, così come è stata soprannominata sembra abbia rilasciato una intervista molto interessante al settimanale Oggi spiegando anche le motivazioni che l’hanno portata a rinviare il matrimonio con il suo fidanzato.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta rinviano le nozze

La proposta di matrimonio per Federica Pellegrini è arrivata soltanto nelle scorse settimane, ed i due avevano pensato di sposarsi proprio in primavera. A quanto pare però adesso Federica e Matteo hanno fatto sapere di voler attendere ancora un po’ visto la pandemia da covid-19 che non è ancora finita, anzi è tornata a preoccupare, visto i tanti contagi avvenuti proprio in questi ultimi giorni. È stata la stessa Federica quindi a spiegare ed annunciare il rinvio delle nozze. Sembrerebbe che la coppia abbia deciso di aspettare il prossimo anno e organizzare quindi tutto con calma, nella speranza che la pandemia possa finalmente essersi conclusa.

Matrimonio rinviato alla primavera 2023, ecco le parole di Federica

“Non ci sono proprio le condizioni”, queste le parole di Federica Pellegrini che sicuramente non vuole accontentarsi e vuole organizzare un matrimonio nella massima Libertà, senza alcun tipo di restrizione o limite. Il matrimonio quindi è stato rinviato alla prossima primavera 2023. Nel frattempo Federica ed il compagno si dedicheranno quindi ai preparativi e all’organizzazione.

Federica parla di Filippo Magnini

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista Federica ha anche parlato del suo ex ovvero Filippo Magnini. I due come sappiamo sono stati insieme per diversi anni ma ciò che non tutti forse sanno è che Magnini è anche il cugino di Matteo, ovvero l’attuale compagno e futuro marito della Divina. Pare che però Magnini non sarà presente al matrimonio. “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”.Queste le parole dichiarate da Federica, rispondendo al giornalista che pare volesse portarla a parlare del suo ex.