Adriano Celentano – Giuseppe Brindisi, botta e risposta al veleno: “Quando …”

Si sta molto parlando nelle ultime ore della polemica che vede protagonisti il noto artista Adriano Celentano e il conduttore del programma Zona Bianca Giuseppe Brindisi. Una polemica legata alla questione vaccini anti-covid e nata dopo che il celebre cantautore ha condiviso un post sui social nel quale rivolge una particolare accusa ad alcuni conduttori e nel caso specifico a Brindisi. Quest’ultimo però ha deciso di non rimanere in silenzio e proprio nel corso della puntata del 19 gennaio del programma da lui condotto ha scelto di rispondere alle parole di Celentano.

Il post social di Adriano Celentano

Sono state parole molto dure quelle condivise da Adriano Celentano sui social ed espresse nei confronti di alcuni conduttori di talk show. Parole delle quali si sta tanto parlando e che hanno acceso una forte polemica che ha coinvolto anche il conduttore del noto programma di Rete 4 Zona Bianca e quindi Giuseppe Brindisi. “Ciao ragazzi! Mi trovo costretto ancora una volta a sottolineare il ruolo di chi conduce talk e trasmissioni di informazione, secondo me incapaci nel tenere sotto controllo i famosi INTERRUTTORI. Trattasi di strani ospiti che non solo non accendono alcun tipo di LUCE, ma creano il BUIO attorno a chi non la pensa come loro”. Sono state queste le parole con cui Adriano Celentano ha iniziato il suo lungo post polemico proseguendo poi “L’obbiettivo è sempre lo stesso. Non far capire cosa mai dirà quel poveraccio che è stato brutalmente INTERROTTO dagli OSCURANTISTI che vogliono a tutti i costi TACERE il pensiero ALTRUI…”.

Il video associato al post

Oltre che tali parole Adriano Celentano ha alimentato tale polemica condividendo anche un lungo video di ben sette minuti all’interno del quale sono presenti alcune immagini del programma sopracitato e all’interno del quale l’artista esprime ancora una volta quello che è il suo pensiero. Il celebre cantautore, attore ma anche showman, regista e sceneggiatore ha voluto sottolineare quanto sia importante essere liberi di esprimere sempre il proprio pensiero anche quando si fa riferimento ad argomenti importanti come ad esempio quello dei vaccini anti-covid.

Le parole di Celentano contro Giuseppe Brindisi e la risposta del conduttore

“Tu sei simpatico, ma a volte non basta concedere la parola. Il valore di un conduttore sta nella capacità di tenere a bada l’ipocrisia degli ‘interruttori’ e da te, ma non solo da te, ce ne sono parecchi e sono più velenosi del virus”. Queste le parole espresse da Celentano nei confronti di Brindisi che a sua volta non ha perso l’occasione di replicare nel corso della puntata di Zona Bianca del 19 gennaio. Il conduttore dopo aver fatto un breve ringraziamento all’artista ha poi continuato invitandolo a partecipare ad una trasmissione come la sua in cui, ha voluto precisare che “essendoci il contraddittorio, spesso, devo fare l’interruttore come lui dice. Non siamo una trasmissione con una tesi precostituita, predeterminata come altre. Noi cerchiamo di far discutere. A volte c’è un dibattito che può raggiungere dei toni”. Il conduttore ha poi concluso affermando “L’aspetto, però, Celentano. Quando vuole noi siamo qui”.