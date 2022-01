Alfonso Signorini su Katia Ricciarelli senza mezzi termini: “La sua presenza …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continuiamo a parlare del Grande Fratello vip e di una delle protagoniste di questa edizione del reality, ovvero Katia Ricciarelli. Ebbene, di lei sembra che in questi giorni ne ha parlato proprio lui Alfonso Signorini il noto conduttore del reality dopo le polemiche sorte sia dentro che fuori dalla casa. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore televisivo?

Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini spiega perché non ha squalificato Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè

Sembra che in qualche modo il comportamento di Katia Ricciarelli in questi mesi abbia in diverse occasioni creato delle polemiche all’interno della casa, ma anche fuori. Visto quanto accaduto in queste settimane, sembra che Alfonso Signorini abbia voluto parlare ai concorrenti spiegando per quale motivo non ha squalificato Katia Ricciarelli e nemmeno Lulù Selassiè. “Al Gf ci sono state squalifiche inappropriate e questo l’ho già detto. Secondo me quella di Fausto Leali è stata tra le più sbagliate. Quindi nello stesso errore non voglio inciampare con Katia perché sono convinto che lei non sia una persona razzista. Anche una ragazza giovane che dice tu chi cazzo sei s°°gata, sarebbe da squalifica ma io non lo faccio”. Insomma, queste le parole di Alfonso, in qualità di conduttore del reality, il quale ha deciso di tornare a parlare in merito alla cantante lirica.

La parola delle lettrici di Chi su Katia Ricciarelli

Pare che una lettrice che è solita seguire Alfonso e leggere gli articoli del suo giornale, abbia criticato attraverso una lettera il comportamento della Ricciarelli. “Dalla sua bocca pare possa uscire ciò che vuole”. Pare che invece un’altra lettrice abbia scritto “Io penso che Katia per età e vissuto non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti che ora si dimenano, ora di perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile, ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti. Per questo la ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano. E’ un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza”.

La risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini avrebbe letto ovviamente le parole delle due lettrici e sembra che abbia voluto rispondere, senza però dilungarsi troppo, sottolineando come la Ricciarelli nonostante abbia comunque dei difetti rimane una grande gieffina e non “una comodina“, così come qualcuno l’ha definita. “Katia Ricciarelli una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande fratello vip. O la si odia o la si ama. Certamente la sua presenza non lascia indifferenti. Tutto si può dire di lei tranne che sia un comodino per usare un termine spesso usato nella casa per definire vipponi di scarsa personalità”. Con queste parole, quindi, Alfonso ha preso le difese della Ricciarelli.