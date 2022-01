Benedetta Rossi dopo l’intervento scrive un post sui social: “Io sto bene ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Benedetta Rossi si è sottoposta ad un intervento, così come aveva annunciato nei giorni scorsi e sembra che fortunatamente tutto sia andato bene. Nelle scorse ore, infatti, la nota food blogger italiana, ha pubblicato una foto direttamente dal letto d’ospedale, tranquillizzando tutti i suoi fan ed i suoi amici, dicendo che l’operazione era andata abbastanza bene. Ma cosa è accaduto a Benedetta Rossi? Che tipo di operazione ha subito? Facciamo un po’ di chiarezza.

Benedetta Rossi si sottopone ad un delicato intervento alla schiena

Benedetta Rossi nelle scorse ore si è sottoposta ad un intervento ma al suo risveglio dall’operazione, la food blogger ha voluto tranquillizzare tutti. “E’ andata“, avrebbe scritto Benedetta a corredo di una immagine che la ritrae nel letto dell’ospedale, con la flebo ancora attaccata. Pare che Benedetta si sia sottoposta ad un delicato intervento alla schiena, che pare fosse programmato da diverso tempo ormai. Almeno questo è quanto riferito dalla stessa, che non è scesa nei particolari e non ha specificato quindi di che tipo di problema si trattasse.

La foto di Benedetta dal letto dell’ospedale e le parole ai suoi fan

Ad ogni modo, a corredo della sua foto dal letto dell’ospedale, Benedetta ha scritto queste parole “L’intervento è riuscito“. In questo modo, con il classico pollice alzato, Benedetta ha tranquillizzato tutti i suoi fan che pare fossero in apprensione per le sue condizioni di salute. Qualcuno sembra le abbia chiesto quali fossero le sue condizioni di salute. “Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”, questo quanto dichiarato da Benedetta, aggiornando sulle sue condizioni di salute. Ovviamente per un po’ di tempo non potrà tornare al lavoro e dovrà stare a riposo.

Le parole di ringraziamento del marito Marco Gentili

Al suo fianco come sempre il marito Marco Gentili che sui social network ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono prodigate per farle arrivare anche un solo messaggio di affetto e vicinanza. “Ci teniamo tantissimo ad esprimere la nostra gratitudine per tutto l’affetto che stiamo ricevendo. Era già capitato in altre occasioni, ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo. La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile non ci sentiamo mai soli. Grazie”. Queste le parole di ringraziamento del marito.