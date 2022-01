Giovanni Ciacci lascia tutti a bocca aperta: “Ho avuto una storia con il compagno di una collega …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto parlando nelle ultime ore della particolare confessione fatta da Giovanni Ciacci ovvero il celebre costumista e stylist. L’uomo ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi nel corso della quale ha fatto una particolare rivelazione. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Quali sono state le parole pronunciate da Ciacci che stanno facendo tanto discutere?

La grande rivelazione di Giovanni Ciacci

I più fedeli appassionati di Ballando con le stelle conosceranno sicuramente Giovanni Ciacci. Di chi stiamo parlando? Del celebre costumista, stylist e curatore d’immagine presenza fissa della trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Il suo tratto distintivo è la barba tinta di colore blu. L’uomo si è sempre dimostrato schietto è sincero e nelle trasmissioni in cui è stato ospite non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero su persone o circostanze. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi Giovanni Ciacci ha parlato della sua vita privata e dei suoi amori più importanti. E proprio parlando di amore ha fatto una rivelazione di cui si sta molto discutendo nelle ultime ore.

Le parole del famoso stylist

“Ho tradito tantissimo, ma ho avuto anche io le mie delusioni. La più grande con un uomo di potere, un politico. Ma non è stato l’unico. Ho avuto passioni inenarrabili con ministri, portavoce e persino portaborse“. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Giovanni Ciacci il quale ha poi proseguito rivelando appunto quello che è stato il suo peccato più grande. “Non sono mai stato così sereno come oggi e la cosa che mi rende più felice è vedere una certa fierezza negli occhi di mia madre. Vuole sapere che rapporto ho con il decalogo del buon cristiano? Sono un peccatore. Il mio peccato più grande? Ho rivisitato il nono comandamento” ha dichiarato Giovanni Ciacci che ha poi continuato “Ecco, io per molto tempo ho desiderato l’uomo delle altre.. Ho sempre ottenuto tutto. Allo stesso tempo non le nascondo che il dispiacere dato ad una collega, della quale non farò il nome, è stato nettamente superiore al piacere provato”.

La storia con il compagno di una collega

Nel corso dell’intervista Giovanni Ciacci ha quindi rivelato di aver avuto una storia con il compagno di una collega. “E’ stata una passione segreta, conturbante e struggente, durata diverso tempo. Una di quelle storie che nemmeno E.L. James sarebbe riuscita mai a partorire!” , sono state le parole espresse da Giovanni Ciacci che ha continuato rivelando che quando ha capito che da un gioco stava per trasformarsi in qualcosa di più serio ha scelto di chiudere la storia in questione e parlare con la collega per informarla della situazione. “Perché gliel’ho detto? Perché la verità è il lusso più grande, a me non interessava confessare il suo tradimento, ma il mio” ha continuato Giovanni Ciacci che ha poi concluso rivelando di non averli più incontrati. Quello che adesso in molti si chiedono è chi sia questo misterioso uomo.