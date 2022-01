Adriana Volpe al veleno contro Alex Belli che, fuori di sè, le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di ieri sera, venerdì 21 gennaio 2022 è andata in scena una nuova puntata del Grande fratello vip. Come sempre la puntata è stata ricca di colpi di scena e tanti sono stati i momenti di forte emozione ma anche di forte tensione. Uno di questi è stato sicuramente quello in cui Alex Belli, l’ex gieffino, ha fatto ritorno all’interno della casa lasciando tutti senza parole. Ad ogni modo, sembra che Alex non sia entrato per avere un confronto solo con la moglie, ma ha avuto modo di incontrare anche Soleil, la quale da questo confronto ne è uscita ancora più confusa. Ma vediamo di capire cosa è accaduto.

Grande fratello vip 6, Alex Belli fa ritorno in casa

Alex Belli è entrato in casa ed ha avuto un confronto con la moglie e poi anche con Soleil Sorge. Quest’ultima al termine del confronto con l’attore sembra abbia detto ad Alfonso Signorini “Non ho capito proprio niente. Mi ha solo confuso di più”. Ad ogni modo, a commentare il comportamento di Alex è stata sempre lei, l’opinionista Adriana Volpe.

Il commento al veleno di Adriana Volpe e la replica di Alex

“Il discorso di Alex si riassume con una parola: Supercaz*ola”. Pare che Alex abbia sentito queste parole, proprio mentre stava facendo ritorno in studio e sarebbe andato su tutte le furie. “La supercaz*ola la vai a dire a qualcun altro. Io e Sole abbiamo una complicità e stiamo cercando di difendere a spada tratta questa cosa”. Alex quindi, avrebbe cercato di difendersi dalle parole di Adriana e poi si sarebbe rivolto alla moglie, dicendo “Non devi permettere a nessuno di dirti una cosa del genere”.

Il commento di Sonia Bruganelli su Alex e Soleil

Ad ogni modo, Adriana non è stata la sola ad intervenire e dire la sua su Alex visto che anche Sonia Bruganelli ha voluto esprimere il suo pensiero. “Come puoi immaginare come Alex possa stare con una come Soleil che non gli permetterebbe mai di essere trattata così”. Queste le parole di Sonia, la quale rivolgendosi all’attore avrebbe detto ancora “Tu mi piaci tantissimo e non ce l’ho con te, credo che Delia abbia sopravvalutato l’idea di gestire la situazione con te. Anche lei non sa che pesci prendere”.