Gf vip, Alfonso Signorini interviene e dice a Delia …

Per una volta, forse la prima in tutti questi mesi, Alfonso Signorini nel corso della puntata di ieri sera è intervenuto e sembra sia sbottato contro Alex Belli. Ebbene si, l’attore nonché ex concorrente di questa edizione del reality nella serata di ieri è entrato in casa per avere un confronto con la moglie Delia, ma soprattutto con Soleil Sorge. E’ stato proprio durante questo confronto tra Alex e Soleil che Alfonso è intervenuto prendendo le difese di Delia Duran, e sbottando di conseguenza contro il noto attore. Ad ogni modo, cerchiamo di capire che cosa è realmente accaduto.

Alex Belli fa ritorno in casa e parla con Soleil Sorge

Alex Belli ha fatto ritorno in casa per avere un faccia a faccia con la moglie Delia Duran ed anche con Soleil Sorge. Ad un certo punto, però, durante il confronto tra Alex e Soleil, Alfonso Signorini sarebbe intervenuto dicendo “Delia sono in imbarazzo per te“. Ad ogni modo, da questo confronto Soleil si è detta ancora più confusa di prima.”Alcune cose mi hanno lasciato un po’ confusa, sei uscito per recuperare il tuo matrimonio, ho trovato tutto un po’ strano, le voci da fuori hanno urlato che è tutto un teatrino, ero la prima a volerti chiedere di prendere una posizione in questa storia”. Queste le parole della Sorge rivolte ad Alex, il quale sembra abbia replicato utilizzando delle parole che hanno lasciato tutti completamente senza parole.

Le parole di Alex Belli per Soleil lasciano tutti senza parole

“Difendo a spada tratta la nostra amicizia, vado contro il mondo per starti vicino, sto combattendo una battaglia incredibile, sono arrabbiato anche con Delia perchè lei non capisce, ho trovato una donna che non riconoscevo più, si era persa di cose che non stanno né in cielo né in terra”. Queste le parole di Alex che per certi versi sono apparse davvero indecifrabili anche per la stessa Soleil.”Non ti tradirò mai, fuori c’è un esercito che ti difende e sta dalla tua parte, sei sempre stata coerente nella nostra amicizia“. Queste ancora le parole dell’attore che però sembra non siano affatto piaciute al conduttore il quale ad un certo sembra essere andato su tutte le furie ed avrebbe replicato.

Alfonso Signorini sbotta contro l’attore e dice la sua sul rapporto con Soleil

“Voglio dirti una cosa da spettatore. Vedendo tutta la passione che viene fuori dalle tue parole, mi chiedo che cosa ci stai a fare con Delia? Si capisce che con Soleil hai tutto un altro tipo di rapporto, stai con chi vuoi, questa passione che c’è tra voi due non l’ho vista con Delia”. Queste le parole di Alfonso che effettivamente sono sembrate condivise da gran parte del pubblico. Poi Alfonso però si sarebbe rivolto direttamente a Delia affondando ancora di più la presa dicendo “Delia scusa io friggo per te, ma come puoi sopportare tutto quello che questo sta dicendo?”. Insomma, una situazione davvero molto pesante e soprattutto un triangolo amoroso che non sembra abbia intenzione di rompersi.