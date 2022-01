Gf Vip, Alex Belli e Aldo Montano botta e risposta durissimo: “Sei un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri venerdì 21 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata del reality di Canale 5 ovvero Il grande fratello vip. Sembra proprio che non soltanto in casa, ma anche in studio sia accaduto praticamente di tutto. Ad un certo punto, infatti all’interno dello studio si sono vissuti dei momenti di forte tensione, dopo uno scontro piuttosto acceso tra Alex Belli e Aldo Montano. Sono volate parole molto pesanti ma fortunatamente poi è tutto finito, grazie anche all’interno di Alfonso Signorini. Ma cerchiamo di capire che cosa è effettivamente accaduto.

Grande fratello vip 6, duro scontro tra Alex Belli e Aldo Montano

In studio ieri sera, sembra che si sia davvero rischiato di finire male. Ad un certo punto della serata, ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Alex Belli e Aldo Montano. Dopo la pausa pubblicitaria, Alfonso Signorini pare abbia fatto notare come la poltrona dove era seduto Alex Belli fosse in realtà vuota. All’interno dello studio infatti pare che alcuni minuti prima fosse accaduto qualcosa tra il noto attore ed Aldo Montano. Ad ogni modo, il conduttore rivolgendosi proprio ad Aldo avrebbe iniziato a fare domande.

Alex si alza e si allontana dallo studio, Alfonso Signorini chiede spiegazioni a Montano

«Che fine ha fatto Alex? Dov’è andato? Cosa è successo durante la pubblicità, è vero che vi stavate per picchiare?», queste le domande di Alfonso, alle quali Aldo avrebbe risposto cercando però di non ingigantire quanto accaduto.«Ma niente, fa il provocatore di basso livello. Con me casca malissimo. Siamo contro la violenza, spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie». Queste le parole del campione. In realtà però sembra che nonostante Aldo abbia tentato di minimizzare il tutto, le cose subito dopo sono apparse più gravi di quanto si potesse immaginare. Sarebbe intervenuta così anche Eva Grimaldi, che si trovava seduta proprio tra i due e la stessa avrebbe ammesso di essersi alzata dalla sua postazione e di essersi messa in mezzo per dividerli.

Le accuse di Alex, la replica di Montano

Una volta tornato in studio, poi, Alex avrebbe detto la sua. «Ormai è una diatriba atavica con Aldo che mi provoca. Sappiamo tutti quello che sei. Sai solo alzare le mani». Questo quanto dichiarato ancora da Alex. A quel punto Montano avrebbe replicato dicendo «Ma chi ti ha provocato? Ti sei alzato di tua spontanea volontà. Sei un ometto, sei ridicolo, mi hai messo il dito in faccia».