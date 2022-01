Michelle Hunziker, dopo la rottura con Tomaso Trussardi, parla Eros Ramazzotti: “Questo è un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker ha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. In realtà era da un pò di tempo che si rincorrevano delle voci su questa ipotetica crisi tra i due ma soltanto nei giorni scorsi pare abbiano ufficializzato la rottura. Adesso però archiviata questa storia, c’è chi sostiene che Michelle possa essere tornata con il suo ex marito. Stiamo parlando proprio di Eros Ramazzotti. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? I due sono davvero tornati insieme? Facciamo un pò di chiarezza.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, i due sono tornati insieme?

Michelle Hunziker ed il suo ex marito sono davvero tornati insieme? Da qualche giorno si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros, dopo la notizia sulla rottura tra la conduttrice ed il suo secondo marito, Tomaso Trussardi. Ad ogni modo, è stato proprio Eros che in qualche modo ha voluto rispondere a queste chiacchiere che continuano a circolare sul web su un possibile ritorno di fiamma con Michelle. «Non sono fidanzato. Sono libero». Queste le parole di Eros che di fatto ha messo a tacere queste voci.

Eros interviene su queste voci e dichiara di essere single

Eros ha parlato in un video che ha postato sulle sue storie di Instagram, cercando così di rispondere a chi ha ipotizzato un ritorno di fiamma con la sua ex moglie e madre della sua primogenita Aurora. «Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free». Queste ancora le parole di Eros che nell’esprimere questo pensiero sembra si sia inquadrato in compagnia di un uomo.

La storia d’amore tra Eros e Michelle

Sappiamo bene che Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno vissuto un amore davvero da favola. Era l’estate 1995 quando i due si sono conosciuti e nel giro di poco tempo si sono sposati ed hanno messo al mondo la loro primogenita, ovvero Aurora. Il matrimonio si è celebrato nel 1998, al castello Orsini Odescalchi di Bracciano, ma purtroppo dopo quattro anni la coppia si è separata divorziando ufficialmente nel 2009. E’ stato poi a partire dal 2011 che Michelle si è legata a Tomaso e nel 2014 è nata la loro prima figlia e nel 2015 la seconda figlia. Purtroppo all’inizio del 2022 si era già parlato di una crisi tra i due che è stata di fatto ufficializzata da pochi giorni. Adesso invece si parla di un ritorno di fiamma tra Eros e la sua ex moglie. Chissà magari questa storia potrebbe essere vera ed i due potrebbero tornare a far sognare i loro fan.