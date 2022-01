Laura Pausini posta un messaggio e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Pausini la conosciamo tutti per essere una grande cantante, la quale ha avuto in questi decenni un successo davvero strepitoso. E’ riuscita a conquistare il cuore di milioni di persone, non soltanto in Italia ma anche oltre Oceano. Proprio in questi giorni Laura è tornata ad essere sotto i riflettori per via di una lettera che ha scritto e che è stata pubblicata su Instagram. Si tratterebbe di una lettera che Laura ha scritto ala sorella e che ha fatto commuovere davvero tutti coloro i quali hanno avuto modo di poterla leggere.

Laura Pausini scrive una commovente lettera alla sorella Silvia

La cantante da sempre ha fatto sapere di essere molto affezionata alla sua famiglia e lo sanno anche bene i suoi fan, che sono davvero tanti in tutto il mondo. Sui social, in diverse occasioni Laura ha parlato della sua famiglia d’origine ed ha fatto intendere quanto per lei fosse importanti. Nello specifico, Laura non ha mai nascosto di avere un affetto molto grande per la sorella Silvia, alla quale in questi giorni ha scritto una lettera che ha davvero commosso tutti quanti. Si tratta di una lettera che Laura ha scritto in occasione del compleanno di Silvia.

Le parole di Laura e gli auguri speciali alla sorella

La cantante ha così pubblicato quattro foto che la ritraggono insieme alla sorella Silvia che è nata nel 1977 ben tre anni dopo di lei. Ovviamente, nella didascalia, Laura non poteva che scrivere delle parole che hanno commosso tutti quanti.“Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio. Lo dico perché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto”. Queste le parole di Laura scritte a corredo delle foto. “Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori come me, una donna che per me è sempre quella bambina che giocando vestivo da bambola e le dicevo mettiti seduta così, adesso girati, sorridi, stai ferma.. la mia bambolina.. buona come mai ne ho conosciute nella mia vita, peperina come poche, con quel caratterino così diverso da me ma che mi tiene sempre testa quando vuole”. Ed ancora queste le parole che Laura ha voluto dedicare alla sua amata sorella Silvia, alla quale è molto legata.

La lettera diventa virale nel giro di pochi minuti

“Da queste foto sembriamo tornate bambine e anche se non lo siamo più solo io e te capiamo la confidenza e l’Amore leale, senza fine che abbiamo noi”. Con queste parole Laura racconta a tutti quanti il suo amore per Silvia. La lettera è stata letta e commentata da tantissimi fan di Laura, ma anche amici e colleghi, ovviamente tutti commenti positivi. Per chi non lo sapesse, Silvia ha compiuto 45 anni, è molto riservata ed ovviamente ama alla follia sua sorella.