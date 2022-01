Antonino Spinalbese pubblica un video con Luna Marì, la sorella commenta e il web si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese ormai è ufficialmente un papà single. Ormai da un pò di tempo a questa parte, è ufficiale il fatto che Belen Rodriguez e Antonino si siano lasciati, subito dopo la nascita della piccola Luna Marì. Di fatto oggi Antonino è un papà single e sembra che non perda occasione sui social per sottolineare proprio questo aspetto. Lo abbiamo visto sin da subito molto tenero insieme alla sua piccolina, molti gli scatti pubblicati sui social che lo ritraggono con in braccio la bambina.

Antonino Spinalbese, papà single innamorato della sua bambina

Adesso, sui social, lo stesso ha pubblicato un video molto bello e piuttosto commovente, dopo sono stati inclusi tanti momenti trascorsi insieme da papà e figlia. Immagini che risalgono al primo abbraccio avvenuto sull’Isola di ALbarella dove Belen si è rifugiata subito dopo il parto, per finire all’ultimo bacio. Di certo a commuovere sono state le immagini scelte da Antonino ma anche le bellissime parole e la dedica alla sua bambina.

L’ex hairstyle pubblica un video bellissimo con tante immagini della piccola Luna Marì

Migliaia di like sono arrivati nel giro di pochi istanti. Come sottofondo non poteva non mancare una bellissima canzone di Sting, ovvero Shape of my heart, un brano che vuol dire “forma del mio cuore”. Il video in questione è stato condiviso dall’ex compagno di Belen nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram. Inizialmente, quindi, come abbiamo visto, si vede una immagine di Antonino che prende in braccio la bambina subito dopo essere venuta al mondo, un abbraccio molto tenero, poi immagini della culla, ed ancora passeggiate fatte con la carrozzina per le vie di Milano. Non sono mancate immagini di Luna Marì e del suo papà intenti a farsi le coccole sul letto, qualche pianto e tanti momenti di estrema tenerezza. Ovviamente in tanti hanno commentato questo bellissimo video e tra questi non poteva mancare il commento di Lucia Spinalbese, ovvero la sorella di Antonino. La ragazza sembra aver lasciato tanti cuoricini e soltanto qualche giorno fa gli aveva scritto di essere il papà migliore del mondo.

I commenti dei fan, la risposta di Antonino

“Sarai sempre il suo primo amore“, ha scritto poi una follower di Antonino, il quale ha risposto “E’ il primo pensiero che ho al mattino quando mi sveglio”. Insomma, una bellissima dimostrazione d’amore quella di Antonino per la sua piccola, lui che purtroppo ha perso il suo papà quando era piccolo. “Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita“. Queste le sue parole dichiarate un pò di tempo fa.