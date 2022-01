Alfonso Signorini una furia contro Alex Belli: “Vattene … “

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata del Grande fratello vip 6 andata in onda lunedì 24 gennaio 2022 è stata davvero ricca di colpi di scena e su questo non c’è alcun dubbio. Uno dei momenti più forti della serata è stato quello in cui il conduttore Alfonso Signorini ha letteralmente cacciato dallo studio Alex Belli. L’attore pare che ad un certo punto, sia stato buttato fuori dallo studio, dopo che Alfonso Signorini si è scagliato contro di lui, lanciandogli delle pesanti accuse. Ma cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio

Il conduttore del reality di Canale 5 sembra che nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio se la sia presa con l’attore Alex Belli. Quest’ultimo nel corso della puntata ha avuto modo di avere un confronto, seppur a distanza con Soleil Sorge ed anche con la moglie Delia Duran. Poi però avrebbe fatto intendere che le sue parole non vengono capite soprattutto dal conduttore. A quel punto, Alfonso si sarebbe letteralmente infuriato contro Alex che in diverse occasioni aveva urlato cercando di parlare sopra il conduttore. Signorini, stanco del comportamento di Alex, lo avrebbe invitato seppur con un tono piuttosto acceso ad andare fuori dallo studio. “Vattene fuori”, avrebbe detto Alfonso.

L’attore si confronta a distanza con Delia e SOleil, i suoi discorsi non convincono

Si sono vissuti attimi di profonda tensione all’interno dello studio del Grande fratello vip e protagonisti ancora in questa puntata sono stati i componenti di questo triangolo, ovvero Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nel corso della puntata, l’attore ha avuto modo di poter interagire con le due concorrenti del reality, seppur a distanza. Ad ogni modo, in molti hanno trovato i suoi discorsi contradditori ed anche piuttosto confusi. A quel punto il conduttore sarebbe intervenuto più volte per far capire ad Alex che purtroppo i suoi discorsi cominciano davvero a non essere chiari. Ad ogni modo, Alex convinto del suo pensiero e del suo rapporto sia con Delia che con Soleil, sarebbe andato su tutte le furie. “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie“, avrebbe detto Alex a SOleil e Delia.

Duro confronto tra Alfonso e Belli, poi il conduttore lo butta fuori dallo studio

“Per fortuna che tu stasera non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio“, queste le parole di Alex che ha risposto dicendo “Eh ho capito, però dite il contrario di quello che dico io”. E’ stato a quel punto che davanti ad un Alex piuttosto agitato, Alfonso lo ha invitato ad uscire dallo studio.“Allora mi rivolgo gli autori: per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta, mi rifiuto di lavorare così“. Queste le parole di Alfonso, ed a quel punto Alex ha abbandonato la sua postazione. Vai pure fuori, vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte“. Queste ancora le parole di Alfonso parlando con Alex che nel frattempo lasciava lo studio. Insomma, un vero confronto duro tra i due che in questi mesi sono però andati d’amore e d’accordo.