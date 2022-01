Sonia Bruganelli senza freni: “Quello che credono tutti di me e Bonolis è sbagliato”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie felice di Paolo Bonolis che in questi mesi è impegnata nel ruolo di opinionista negli studi di Mediaset dove va in onda il Grande fratello vip, ha rilasciato una lunga intervista in occasione della quale, con la solita schiettezza, ha rivelato diversi aspetti della sua vita personale e lavorativa parlando anche a ruota libera del marito. Vediamo cosa ha detto.

Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis mi ha aiutato nel campo della produzione televisiva”

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 News a Trends&Celebrities e, in risposta alla frase che qualche giorno fa le aveva detto Adriana Volpe: “Ha parlato la marchesa del grillo. Lei può dire ciò che vuole perchè il cognome è Bonolis“, Sonia ai microfoni del giornalista e conduttore radiofonico Francesco Fredella ha detto: “Tutti pensano che mi abbia aiutato perchè io volessi diventare famosa. Mi ha aiutato in un altro campo che era quello della produzione televisiva“.

E poi ha ammesso: “Ho avuto la fortuna di lavorare grazie a lui” e poi: “Il lunedì è una giornata abbastanza serena, ho la mattinata libera e mi guardo il daytime per capire i meccanismi all’interno della casa”.

E l’intervistatore Francesco Fredella le ha poi chiesto: “Hai un passato da attrice in un fotoromanzo? Tipo Grand Hotel?” e lei: “Si chiamava così, è sempre stata la mia passione la televisione, ho avuto la fortuna che appena diplomata è uscita la nuova facoltà di scienze delle comunicazioni, non sono riuscita a entrare la prima ondata, poi ho avuto la fortuna di poter studiare e iniziare a lavorare nel settore che mi piaceva, grazie all’incontro con quello che poi è diventato mio marito“.

Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis l’ho conosciuto in televisione”

Sonia Bruganelli, a proposito della sua schiettezza ha detto: “Io cerco di essere un pochino normale, di dire quello che penso, credo che sia il motivo per cui Alfonso Signorini mi ha voluto lì, essendo un amante dei cambiamenti delle persone, un pochino tutti siamo influenzabili, ogni tanto provoco cercando di pungolarli un po’, questa cosa può piacere o no. In realtà sono dell’idea che non siamo tutti uguali”.

Poi ha detto cosa ne pensa della Ricciarelli: “Lei non è solo la sua professione ma anche il suo vissuto che la porta a dire e fare delle cose, è una donna di una certa età, se glielo dici si arrabbia tantissimo”.

E poi, ritornando a parlare del marito, ha detto: “Paolo Bonolis l’ho conosciuto in televisione. Per mantenermi all’università facevo fotoromanzi, nell’ultimo anno di università l’ho conosciuto perchè ho fatto delle promozioni nel suo programma”.

E, infine, ha svelato che non ha alcuna intenzione di tornare anche l’anno prossimo a fare l’opinionista e ha detto: “Il 14 marzo finisce tutto, è quello che continuo a dire ad Adriana Volpe. Torno a fare la mamma!”.