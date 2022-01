Antonella Elia al veleno contro Sonia Bruganelli: “Non ne dice una giusta”, la Bruganelli le risponde e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Lo scorso anno ha intrattenuto i telespettatori in veste di opinionista al Grande Fratello vip. Oggi invece Antonella Elia si è espressa sulle attuali opinioniste del noto reality show di Canale 5 ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e anche in questa occasione non ha avuto alcun timore di esprimere il suo pensiero. L’attrice nel corso di una recente intervista ha infatti bocciato le due donne e la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli mentre invece ha promosso la giovane principessa Lulù Selassiè. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Antonella Elia commenta la sesta edizione del Grande Fratello Vip

Nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha occupato il posto di opinionista al fianco di Pupo. Quest’anno invece al loro posto sono presenti due donne che in diverse occasioni hanno dimostrato di non andare per nulla d’accordo. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe a proposito delle quali la Elia si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a SuperGuida TV. Nello specifico a proposito del GF Vip Antonella Elia ha dichiarato “I concorrenti stanno facendo il loro e il pettegolezzo è ovunque. Ognuno ha le proprie simpatie o le proprie antipatie. L’importante è che del Grande Fratello se ne parli”.

Il pensiero sulle opinioniste

Antonella Elia nel corso dell’intervista ha dimostrato di avere le idee chiare sulle due attuali opinioniste del reality show di Canale 5. A proposito di Adriana Volpe ha rivelato “Riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce ad uscirne con diplomazia”. A proposito di Sonia ha invece rivelato “Devo dire che non ne dice una giusta. Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei”. E sempre a proposito di Adriana Volpe ha poi rivelato di essere stata d’accordo con le parole espresse dalla donna su Alex Belli ma le è dispiaciuto quando dopo aver detto una cosa giusta ha scelto poi di scusarsi. “Nessuno è focalizzato davvero su quello che sta facendo come opinionista” ha poi concluso. Non è tardata ad arrivare la risposta della Bruganelli che alle parole dell’Elia che avrebbe affermato di non volersi esprimere sulle opinioniste ha scritto “Però lo fa”.

Il commento di Antonella Elia su alcuni concorrenti del GF Vip 6

Nel corso dell’intervista rilasciata da Antonella Elia a SuperGuida TV la donna ha anche commentato alcuni concorrenti dell’attuale GF Vip. A proposito di Soleil, Delia e Alex Belli ha rivelato di provare antipatia sostenendo inoltre che non vi sarebbe nulla di vero in tutta la vicenda. La Elia si è poi espressa su Katia Ricciarelli affermando di aver visto alcune immagini e di aver notato che “Ce l’ha sempre con qualcuno” proseguendo poi “Non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro”.