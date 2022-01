Doc- Nelle Tue Mani 2: Gianmarco Saurino sul suo personaggio: “Non è finita” e lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce sempre di più settimana dopo settimana e puntata dopo puntata il successo di Doc- Nelle tue Mani 2. Stiamo nello specifico parlando della serie televisiva di Rai 1 con protagonisti l’amatissimo Luca Argentero e Matilde Gioli. Ciò che nelle ultime puntate ha lasciato senza parole i telespettatori è stata la morte del medico Lorenzo Lazzarini interpretato dal bravissimo attore Gianmarco Saurino. E proprio quest’ultimo si è raccontato nel programma Da Noi a Ruota Libera facendo delle importanti rivelazioni sul suo personaggio e su cosa accadrà nel corso delle prossime puntate della nota serie televisiva.

Gianmarco Saurino ospite del programma Da Noi a Ruota Libera parla del suo personaggio in ‘Doc-Nelle Tue Mani 2’

Doc-Nelle tue mani 2 è una serie televisiva di Rai 1 molto seguita ed apprezzata dai telespettatori che si sono tanto appassionati alle vicende del Dottor Fanti. Ciò che però ha lasciato senza parole i telespettatori è stata l’improvvisa morte del Dottor Lorenzo Lazzarini interpretato dall’attore Gianmarco Saurino. Un addio al quale i telespettatori non erano preparati e di cui si sta ancora tanto parlando. Proprio l’attore ospite del programma ‘Da Noi a Ruota Libera’ ha fatto delle importanti rivelazioni sul suo personaggio e su cosa accadrà nel corso delle prossime puntate della serie televisiva.

Le parole dell’attore intervistato da Francesca Fialdini

“Posso dire che non è finita cioè non resuscito. Ma abbiamo visto Lorenzo dipartire ma non abbiamo visto come quindi ci sarà una puntata dedicata non solo alla morte di Lorenzo ma a ciò che è stato il Covid”. Queste nello specifico le parole espresse da Gianmarco Saurino che ha quindi rivelato ai telespettatori che presto potranno assistere ad una puntata speciale legata appunto alla morte del suo personaggio. Secondo quanto anticipato da Saurino quindi molto presto i telespettatori potranno assistere ad una speciale puntata di Doc-Nelle tue Mani 2 in cui si parlerà del Covid e in occasione della quale verranno anche svelati alcuni dettagli legati alla morte del Dottor Lazzarini. A proposito della serie televisiva in questione l’attore ha invece rivelato “È una serie nuova e all’avanguardia e spesso le serie nuove fotografano la realtà”.

La nuova puntata in onda giovedì 27 gennaio

Andrà in onda giovedì 27 gennaio una nuova imperdibile puntata di Doc-Nelle Tue Mani 2 e così come le altre ecco che anche questa sarà una puntata assolutamente imperdibile e soprattutto ricca di momenti che lasceranno senza fiato i telespettatori.