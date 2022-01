GF Vip, Sonia Bruganelli nella bufera, mette dei like e i fan di Jessica Selassié si rivoltano

0 SHARES Condividi Tweet

Da ormai diversi mesi Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, occupa il posto di opinionista nello studio del Grande Fratello vip. La donna puntata dopo puntata si è fatta conoscere dai telespettatori dimostrando in più occasioni la sua sincerità. E proprio questa sua schiettezza l’ha portata diverse volte al centro di alcune discussioni. Nelle ultime ore l’opinionista è finita al centro della polemica per alcuni particolari like che hanno fatto molto arrabbiare i fan di una delle concorrenti del noto reality show di Canale 5 ovvero i fan della principessa Jessica Selassié. Ma esattamente cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli al centro di numerose critiche

Sonia Bruganelli nel corso delle varie puntate del Grande Fratello vip ha sempre espresso senza alcun timore il suo pensiero su persone e circostanze. E proprio in seguito alla puntata andata in onda lo scorso lunedì 24 gennaio 2022 ecco che la donna sarebbe finita ancora una volta al centro della polemica a causa di alcuni like messi ad alcuni post sui social dopo la puntata. Nello specifico è accaduto che nel corso della puntata andata in onda lunedì l’opinionista avrebbe consigliato a Barù di fare un passo nei confronti della bella Soleil Sorge. Un consiglio dato al gieffino dopo che quest’ultimo ha molto difeso la Sorge negli scontri avuti con Nathaly Caldonazzo che a sua volta avrebbe dichiarato “Sappiamo che Barù è innamorato di Soleil”.

Jessica Selassié nomina Barù

Uno dei momenti più importanti della puntata è quello relativo alle nomination. Proprio Jessica Selassié ha scelto di nominare Barù nonostante abbia mostrato nei confronti dell’uomo un certo interesse. Una nomination che nasce dalla volontà di spingere il celebre nipote di Costantino della Gherardesca a prendere una decisione. Altra nomination nei confronti di Barù è stata quella fatta da Lulù Selassié che ha scelto quindi di appoggiare la sorella.

I like di Sonia Bruganelli non piacciono ai fan di Jessica Selassié

Dopo la puntata Sonia Bruganelli ha messo una serie di like ad alcuni post social che hanno fatto molto arrabbiare i fan di Jessica. Il primo like è stato messo ad un utente che ha scritto “In 8 fandom vi mettete a votare gente per non far essere Soleil la preferita e poi vi incazzate che Sonia la rende immune. Nei giochi 8 contro 1 non vale, mi dispiace”. L’altro like è stato messo dalla Bruganelli ad un altro post di un utente che ha invece scritto “La cattiveria del branco che nomina Barù dicendo di darsi da fare con la cacciatrice di boni solo perchè Sonia ha detto di darsi da fare con Soleil”.