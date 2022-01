Andrea Delogu, decide di rivelare il motivo della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari: “Uno come lui …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ trascorso un anno da quando la conduttrice Andrea Delogu e l’attore Francesco Montanari hanno scelto di dividere le proprie strade. Una notizia che ha fin da subito lasciato senza parole tutti i fan che in questi mesi si sono posti molte domande. In tanti si sono infatti chiesti il motivo per il quale i due abbiano deciso di lasciarsi ed ecco che a rispondere a tali domande, dopo quasi un anno, è stata la stessa conduttrice. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Andrea Delogu rivela i motivi della separazione da Francesco Montanari

Quella formata da Andrea Delogu e Francesco Montanari è stata una delle coppie più amate della televisione degli ultimi anni. La notizia della loro separazione è arrivata all’improvviso e intervistata dal settimanale F la conduttrice ha risposto alle domande che da ormai un anno molti fan sono soliti porsi. “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”, queste di preciso le sue parole.

Le parole della conduttrice

La conduttrice Andrea Delogu ha poi proseguito l’intervista in questione rivelando che la loro separazione è avvenuta semplicemente perché è finito l’amore che li ha uniti per 7 lunghi anni. La conduttrice ha poi rivelato di essersi innamorati grazie ad un colpo di fulmine e ad unirli, nonostante le diversità caratteriali, è stato proprio ‘il desiderio di appartenenza’. L’attrice ha poi voluto precisare “So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse”.

La questione figli

Nel corso dell’intervista concessa a F la giovane conduttrice Andrea Delogu, che ha da poco compiuto 39 anni, ha anche affrontato la questione relativa ai figli non arrivati nel matrimonio con Francesco Montanari. A tal proposito ha rivelato “Pensavamo: se vengono bene Poi non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani”.