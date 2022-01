GF Vip, Aldo Montano senza freni su Alex Belli: “Nelle pubblicità mi dice che lui fa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aldo Montano ed Alex Belli all’inizio della loro esperienza all’interno del Grande Fratello Vip sono apparsi molto vicini. Tra i due si era infatti instaurato un bel rapporto di amicizia che poi invece si è andato deteriorando ogni giorno sempre di più. Nel corso delle settimane passate non sono mancati gli scontri tra i due ormai ex gieffini sia all’interno della casa ma anche fuori. E proprio di recente intervistato da Casa Chi il noto campione olimpico ha parlato dell’amico Manuel Bortuzzo ma anche di Alex Belli facendo delle rivelazioni su quest’ultimo. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo finalmente insieme fuori dalla casa del GF Vip

All’interno della casa del Grande Fratello possono nascere delle bellissime storie d’amore ma anche delle grandi amicizie. È questo il caso di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo che all’interno della casa più spiata d’Italia hanno instaurato uno splendido rapporto. In seguito all’uscita di Bortuzzo avvenuta lo scorso lunedì 24 gennaio ecco che i due amici si sono potuti finalmente rivedere ed abbracciare . Proprio Aldo Montano intervistato da Casa Chi ha rivelato “Manu lo adoro e ci legano tante cose, siamo due sportivi e due ragazzi normali. Siamo persone che sbagliano, ammettono gli errori, portano avanti le idee e i valori con decisione. Lo apprezzo tantissimo e gli voglio bene, è una persona meravigliosa”.

Le parole del noto campione olimpico su Alex Belli

Diverse è un po’ meno carine sono state invece le parole espresse da Aldo Montano nei confronti di un altro concorrente molto discusso di questa sesta edizione del Grande Fratello vip. Stiamo nello specifico parlando di Alex Belli a proposito del quale Montano ha rivelato “Alex è l’opposto di Manu. La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi. Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, ma è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte. Sì lui mi stuzzica, ma sai io di questa roba del triangolo sì o il triangolo no non ci credo minimamente, per me si tratta di una roba tutta montata”. Montano ha poi proseguito affermando che tutta questa storia che riguarda Alex Belli e la moglie Delia Duran non lo diverte più e anzi nemmeno gli interessa.

Le rivelazioni su Alex Belli

Ma non è finita qui. Aldo Montano nel corso dell’intervista ha fatto anche delle importanti rivelazioni sul celebre attore di Centovetrine. Nello specifico dopo aver detto che secondo lui Alex continuerà ad essere all’interno del programma anche nelle prossime puntate, nonostante abbia parlato di ‘game over’, ha poi rivelato “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello“.