Giorgio Mastrota senza mezzi termini su Gerry Scotti e Paolo Bonolis: “Scotti, Bonolis loro si che …”

Giorgio Mastrota lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e soprattutto è considerato il re delle televendite. In tutti questi anni lo abbiamo visto in tv in diverse occasioni, ma soprattutto fare delle televendite sui principali canali Mediaset. Riguardo la sua vita privata, invece, sappiamo che a breve dovrebbe sposarsi con la sua compagna Floribeth Gutierrez. In realtà è da un pò di tempo che i due hanno intenzione di convolare a nozze, matrimonio che è stato rimandato per via del Covid. Adesso però, non sembra ci siano novità al riguardo.

Giorgio Mastrota, la vita privata del re delle televendite

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Giorgio Mastrota a breve dovrebbe sposare la sua compagna. Il matrimonio è stato già rimandato per via del covid, ma adesso dovrebbe essere arrivato il grande momento. “Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con sciatt e pizzoccheri”. Questo quanto raccontato dal noto conduttore il quale da un pò di tempo si è trasferito a Bormio dove pare che abbia aperto un negozio di prodotti tipici. “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza. A Milano ci vado solo uno o due giorni a settimana per registrare le mie cose, oppure ogni tanto per un weekend tutti insieme, da turisti controcorrente”.

Dove vive il conduttore insieme alla sua famiglia

Ovviamente Giorgio vive in questo posto insieme alla compagna ed ai figli avuti da lei, Matilde e Leonardo. I figli avuti da Natalia Estrada e dall’ex Carolina Barbosa abitano in altri luoghi. Nello specifico pare che la sua primogenita viva in Francia, a Charmonix, mentre Federico abita a Milano. Ad ogni modo, Giorgio ha rivelato di essere molto felice del suo lavoro e su fatto che in molti lo diano per il più ricco della televisione, sembra che lui abbia risposto per le rime.

Il più ricco della televisione? Giorgio risponde così

“Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce n’è una sporta prima di me…”, ha svelato. Mastrota avrebbe aggiunto di aver sicuramente guadagnato tanto in 30 anni di carriera e di aver anche ricevuto varie offerte per prendere parte a reality. “Che ne so, magari faccio cinque mesi su un’isola, poi torno e a vendere i materassi trovo un altro bravo come me”. Questa la sua risposta al riguardo.