Il cantante mascherato, Caterina Balivo scrive un post diretto sui social …

Il cantante mascherato è il noto programma condotto da Milly Carlucci che andrà in onda tra poche settimane a partire dal prossimo 11 febbraio. C’è grande attesa quindi, per l’inizio di questo programma e sembra che già ci siano tante anticipazioni al riguardo. La conduttrice avrebbe infatti svelato le 12 maschere ed avrebbe anche confermato i tre giurati. Come sempre ci saranno Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Proprio quest’ultima nelle scorse ore su Instagram ha diffuso un post, spiegando di essere comunque pronta per questa nuova avventura.

Il cantante mascherato, grande attesa per l’inizio della nuova edizione del programma di Milly Carlucci

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle prossime settimane andrà in onda la nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. E’ stata confermata la presenza dei tre giudici di sempre ovvero Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. I tre giudici sono pronti quindi a indagare per cercare di scoprire l’identità per personaggio che si nasconde dietro la maschera. La conduttrice di Vieni da me, ovvero Caterina Balivo sembra che nelle scorse ore abbia parlato ed abbia detto di essere pronta a vivere questa nuova avventura all’interno del programma.

Confermati i tre giudici, Caterina Balivo pubblica un post su Instagram

“Intanto ho iniziato le mie indagini“, avrebbe detto la conduttrice. “Cara Milly sono indecisa se usare lo stesso dello scorso anno che mi ha portato così bene”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice. Un botta e risposta a distanza tra Milly Carlucci e Caterina Balivo che preannunciano una edizione davvero scoppiettante de Il cantante mascherato.

Appuntamento per venerdì 11 febbraio con la prima puntata de Il cantante mascherato

Il primo appuntamento con il programma è per venerdì 11 febbraio con la prima puntata che andrà in onda a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Milly come abbiamo visto ha annunciato le 12 maschere, dando degli indizi. Poi Milly avrebbe anche aggiunto che ci sarà un quarto giudice. Di chi si tratta? Si potrebbe trattare di Arisa, ma anche di Morgan. Insomma, ancora non c’è nulla di certo al riguardo. Bisognerà attendere ancora le prossime settimane per capire cosa accadrà.