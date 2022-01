Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo di questi ultimi anni. Non è di certo una novità il fatto che Michelle e Tomaso con il loro grande amore abbiano fatto sognare tutti noi, ma purtroppo adesso la loro favola d’amore è finita. Ebbene si, dopo tanti rumors e indiscrezioni, adesso è arrivata la conferma della fine del matrimonio tra la nota conduttrice svizzera ed il noto erede di una delle case di moda più importanti in tutto il mondo. Purtroppo l’idillio è finito, ma per quale motivo?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati

Michelle e Tomaso hanno così annunciato la fine del loro matrimonio e lo hanno fatto proprio nei giorni scorsi. Era da un pò di tempo che si parlava di una possibile crisi tra loro e adesso questa è stata confermata. In realtà i due si sono proprio separati. La conduttrice svizzera e Trussardi, hanno così comunicato a tutti la volontà di volersi separare. Ovviamente è impazzato il gossip su di loro e sulla loro storia ed in molti si sono chiesti quali fossero i motivi che hanno portato i due a prendere questa decisione.

Lui se la spassa a Cortina, lei festeggia il compleanno in Sardegna

Intanto, proprio nei giorni scorsi sembra che Tomaso sia stato fotografato a Cortina D’Ampezzo insieme alla sua assistente. Michelle, invece, che in settimana ha compiuto gli anni, è stata avvistata in Sardegna dove sembra abbia festeggiato i suoi 45 anni. Le immagini dell’uno e dell’altro sono apparse sul settimanale Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini. Purtroppo non sono stati resi noti i motivi che hanno portato i due alla fine della relazione, ma è vero che i due abbiano avuto una crisi durante il periodo del lockdown. Nonostante abbiano tentato di andare avanti, facendo anche i separati in casa, purtroppo le cose sono andate male tra i due ed alla fine hanno deciso di separarsi.

In questi giorni è anche arrivato un commento da parte della figlia della conduttrice svizzera, ovvero Aurora Ramazzotti che è venuta al mondo dalla storia tra Michelle ed Eros. Sembra che Aurora non volesse più vedere la madre soffrire tanto da essere arrivata al punto di dire che forse la separazione è stata la scelta più giusta che i due potessero prendere.