Maurizio Costanzo senza freni su Nicola Savino: “Non credo che …”

E’ iniziato nella giornata di martedì 25 gennaio 2022 un nuovo programma, intitolato Back to school, che sembra da una parte sia tanto piaciuto al pubblico e dall’altro invece ha destato parecchie polemiche. Il programma è andato in onda su Italia 1 ed è condotto da Nicola Savino, ma ha visto la partecipazione di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, sembra che il programma in qualche modo abbia diviso il pubblico. Facciamo un pò di chiarezza.

Molti i commenti positivi arrivati sui social da parte di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Uno tra tutti Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore il quale tiene una rubrica sul settimanale Nuovo. Il marito di Maria De Filippi sembra che abbia voluto esprimere il suo parere circa la trasmissione e lo ha fatto proprio rispondendo ad un lettore. Quest’ultimo sembra abbia criticato il programma di Nicola Savino.

“Ho visto mezz’ora di una puntata di Back to school, mi sono annoiato terribilmente e ho cambiato canale”. Queste le parole scritte dal lettore il quale ha affermato poi di aver trovato davvero poca cultura tra i vari personaggi che hanno preso parte alla puntata. In realtà questo pensiero sembra che abbia trovato approvazione da parte di Maurizio Costanzo. “Lo show ci fa riflettere sul fatto che certi vip non brillano per cultura“. Maurizio ad ogni modo, sembra aver voluto parlare più che altro della conduzione di Nicola Savino, che come sappiamo ha avuto un successo strepitoso anche nel programma Le iene show.

Il marito di Maria De Filippi risponde al suo lettore e dice la sua su Nicola Savino e la sua nuova trasmissione

Maurizio Costanzo, così, nel rispondere al suo lettore avrebbe detto “Non credo che con la conduzione di questo programma Nicola Savino pensasse di arrivare chissà dove, è una trasmissione leggera“. Questo quanto spiegato dal conduttore. Nicola Savino, ad ogni modo, si è mostrato all’altezza della situazione e sembra che abbia risposto bene al fatto che contemporaneamente su Rai 1 andasse in onda il programma Ulisse-IL piacere della scoperta.