Nathaly Caldonazzo una furia contro Giucas Casella “Se dici …”

Continuiamo a parlare del Grande fratello vip 6, ovvero il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sembra proprio che in questi giorni sia accaduto praticamente di tutto in puntata. Sotto i riflettori per diverse settimane ci sono stati Alex Belli e Soleil Sorge e adesso anche Delia Duran, la moglie dell’attore che è entrata in casa da pochi giorni. Ad ogni modo, parecchie dinamiche sembra che le stia creando anche un’altra gieffina entrata da poco. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, la quale sembra che abbia confessato in queste ore di sentirsi delusa da Giucas Casella. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la Caldonazzo?

Grande fratello vip 6, Nathaly Caldonazzo delusa da Giucas Casella

Ebbene, nelle scorse ore sembra proprio che Nathaly Caldonazzo, parlando con Miriana Trevisan, con la quale avrebbe legato sin da subito, sembra aver confessato di sentirsi delusa da Giucas Casella. Per quale motivo? Giucas l’avrebbe nominata ancora una volta nel corso della puntata che è andata in onda lo scorso lunedì 24 gennaio 2022. Nathaly durante la conversazione con l’ex ballerina di Non è la Rai, sembra aver lamentato il comportamento di Casella e lo avrebbe anche accusato di non essere coerente.

La conversazione tra Nathaly e Miriana Trevisan

“Se dici non ti voto più scusa e poi lo rifai mi sento presa in giro“. Queste le parole dichiarate da Nathaly. Pare che Giucas per ben due volte ha nominato Nathaly per non avergli fatto un massaggio. In realtà, però, Giucas parlando con Gianmaria Antinolfi, avrebbe detto la verità spiegando il motivo che l’ha portato per la seconda volta a nominare l’attrice. “L’ho votata con la scusa dei massaggi ma a pelle non mi piace, la trovo prepotente, è entrata a gamba tesa”. Queste ancora le sue parole. Nathaly nel frattempo parlando con Miriana ancora avrebbe confessato di esserci rimasta molto male dal comportamento di Giucas e per il fatto che quest’ultima l’abbia nominata ancora una volta. “Neanche lui mi saluta”, avrebbe detto la Caldonazzo.

La delusione di Nathaly

Miriana avrebbe allora risposto “Ma no, se non lo saluti è strano. Mi fa ridere Giucas, lo sai quante volte mi ha votato? Un milione. L’ha fatto pure con me”. Queste ancora le parole della Trevisan che ha consigliato alla gieffina di evitare di prendersela troppo per le nomination. “Adesso non mi sento di fare la falsa, ciao amore, finora ero sempre affettuosa con lui”, queste ancora le parole della Caldonazzo parlando di Giucas.“Allora non dire la volta dopo non lo faccio più! Poi sono sempre super carina. Sempre con la scusa del massaggio! Basta! Inventati un’altra cosa! Non è che non lo saluto, buongiorno in generale!”.