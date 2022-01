GF Vip, Sonia Bruganelli sui social umilia Antonella Elia: “Sentivamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip è una delle trasmissioni più seguite di Canale 5 ma allo stesso tempo anche una delle più chiacchierate e spesso discusse. Se nella maggior parte dei casi a finire al centro di gossip e polemiche sono i concorrenti ecco che vi sono anche alcuni casi in cui i protagonisti di tali polemiche sono gli opinionisti. Nello specifico nelle ultime ore è stato possibile assistere ad uno scontro a distanza tra l’ex opinionista del GF Vip Antonella Elia e colei che quest’anno ha preso il suo posto ovvero Sonia Bruganelli.

Antonella Elia oltre che concorrente del GF Vip è stata anche opinionista della stessa trasmissione al fianco del noto cantante Pupo. I due però non sono stati riconfermati nel ruolo di opinionisti e mentre Pupo ha scelto di non commentare nulla ecco che Antonella Elia invece ha recentemente commentato il modo in cui le attuali opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe stanno svolgendo il ruolo di opinioniste. “Riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce ad uscirne con diplomazia”, queste di preciso le parole espresse nei confronti di Adriana Volpe .

Le parole di Antonella Elia nei confronti di Sonia Bruganelli

Meno carine sono state invece le parole espresse nei confronti di Sonia Bruganelli a proposito della quale Antonella Elia ha dichiarato “Devo dire che non ne dice una giusta. Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei”.

La risposta della moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, come i fan più attenti del GF Vip già sapranno, non ha alcun timore di esprimere il suo pensiero positivo o negativo su persone e circostanze. La donna è infatti sempre molto sincera e proprio per tale motivo ha comunque deciso di rispondere alle parole espresse da Antonella Elia nei suoi confronti. Nello specifico Sonia Bruganelli ha postato lo screenshot dell’articolo contenente le parole espresse da Antonella Elia e ha aggiunto poche semplici parole ovvero “Ahecco, sentivamo la necessità”. Come risponderà l’ex opinionista alle parole della moglie di Paolo Bonolis? Al momento non l’ha ancora fatto, ma potrebbe farlo nel corso delle prossime ore oppure no.