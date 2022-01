Luca Argentero una furia sui social: “Sei una vergogna … “

0 SHARES Condividi Tweet

E’ davvero incredibile quanto accaduto in questi giorni in merito alle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ad esprimersi nelle ultime ore è stato il noto attore Luca Argentero, protagonista della serie televisiva Doc-Nelle tue Mani, che senza mezzi termini e con molta sincerità ha mostrato tutta la sua rabbia e delusione. Ma esattamente, per quale motivo? E quali sono state le parole espresse dall’uomo?

La rabbia di Luca Argentero per le votazioni al Quirinale

I Parlamentari si trovano attualmente impegnati nella votazione, con la conseguente elezione, del nuovo Presidente della Repubblica. Lo scorso lunedì 24 gennaio ha avuto luogo il primo scrutinio dal quale è emerso un particolare che sta facendo tanto discutere. Infatti tra le varie preferenze espresse dai Parlamentari sono emersi una serie di nomi appartenenti a personaggi dello spettacolo. Tra questi ad esempio il nome di Alberto Angela e quello di Amadeus, il nome di Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani e tanti altri ancora. Ma, cosa c’entrano questi nomi con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica? Questo è quello che si sono chiesti in tanti mostrando anche molta rabbia. Ed è questo il caso del celebre attore Luca Argentero che ha espresso il suo punto di vista attraverso il suo account Twitter.

Lo sfogo dell’attore su Twitter

“A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…sei una vergogna. Quanto vorrei sapere il tuo nome…Voto palese”. Queste nello specifico le parole scritte su Twitter da Luca Argentero, uno degli attori più amati del momento grazie all’enorme successo ottenuto con la serie televisiva di Rai 1 ‘Doc-Nelle Tue Mani’ attualmente in onda con la seconda stagione.

Il pensiero di Alfonso Signorini al GF Vip

Tra i vari nomi emersi dal primo scrutinio, come affermato poc’anzi, spicca anche quello di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip ha quindi commentato quanto accaduto nel corso della diretta di lunedì 24 gennaio. E anche lui non ha avuto timore di esprimere la sua delusione. “È successa una cosa. Voi sapete che si è da poco concluso il primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ebbene amici, è successo anche questo. Io dico una cosa. È solo il primo scrutinio. Domani c’è il secondo. Io non so se venerdì ci sarò per la diretta“. Queste di preciso le parole espresse da Signorini che ha poi concluso “Io vi avviso. Comunque vada, vi faccio una solenne promessa. Se ascenderò al Quirinale, nominerò Corazziere Sonia Bruganelli. Povera Italia, succede anche questo alla Camera. Però, va così il mondo”.