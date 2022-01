Sanremo 2022 bomba, è scoppiata una lite furiosa dietro le quinte tra due big …

0 SHARES Condividi Tweet

Avrà inizio il prossimo 1 febbraio 2022 la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Un’attesa che cresce ogni giorno sempre di più e che nelle ultime ore è stata alimentata da alcuni gossip che riguarderebbero due cantanti in gara tra le quali sarebbe scoppiata una furiosa Lite. Di chi stiamo parlando e cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lite a Sanremo tra due cantanti in gara?

E’ delle ultime ore la notizia di una presunta lite tra due cantanti in gara al Festival di Sanremo. Stiamo nello specifico parlando di Donatella Rettore e Ditonellapiaga che secondo alcuni rumors avrebbero discusso dietro le quinte proprio durante le prove. Ma, per quale motivo? Sempre secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la famosa cantante non abbia gradito alcuni look scelti dalla giovane artista che si esibirà al suo fianco sul palco dell’Ariston. “Pare che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano inaugurato l’Ariston con la prima furiosa lite di questa edizione. E pare sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest’ultima i look della sua compagna d’avventura proprio non vadano a genio”, queste nello specifico le parole espresse attraverso un tweet dal social media manager Angelo Napolillo. Nelle ore successive però le due donne sembrerebbero aver pubblicato un post sui social mettendo quindi un punto alla vicenda che le ha viste protagoniste del gossip.

Il pensiero di Donatella Rettore sul Festival di Sanremo 2022

“Sarà un festival di Sanremo spudorato, come noi. Aspettatevi tanta Chimica ma soprattutto tanta energia. la nostra è una collaborazione tutta al femminile. Siamo sempre in difficoltà, anche dopo 40 anni, nel poter dire certe cose. Questo è un fardello che le donne si portano dietro da anni. Speriamo di buttare giù questo muro e ottenere la parità di genere”. Sono state queste di preciso le parole espresse da Donatella Rettore nel corso di una recente intervista rilasciata a Sky Tg 24. L’artista ha poi proseguito parlando del brano che insieme a Ditonellapiaga porterà sul palco dell’Ariston. Un brano definito dalla Rettore un gioco di parole oltre che di musica.

Le parole dell’artista sulla collega Margherita Carducci

Sul palco dell’Ariston Donatella Rettore si esibirà insieme ad una cantautrice di nome Margherita Carducci conosciuta semplicemente Ditonellapiaga. A proposito della giovane artista ha dichiarato “Mi confido con Margherita come se fosse una figlia. Ditonellapiaga. Non mi aspettavo una persona così amorevole. Mi ha avvolto nel suo amore”.