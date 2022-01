Paolo Bonolis gela Amadeus su Sanremo: “Sanremo? Una messa cantata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis è un vero animale da spettacolo e lo dimostra ogni volta che rilascia un’intervista che, puntualmente diventa uno show. La sua dialettica, sciolta, coinvolgente e stravolgente lo mette un gradino più su di tanti che fanno televisione e che, al suo confronto, appaiono un po’ piatti e senza grande personalità. Lui è, dialetticamente parlando, aggressivo, trasgressivo e irriverente ma sempre puntuale e vero in tutto ciò che dice. Le sue analisi sono precise e dettagliate e difficilmente fa una fotografia della situazione che racconta diversa da quella che è.

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli: “Lei è adorabile, ma le piace raccontarsi ruvida”

Paolo Bonolis che nelle interviste che rilascia parla sempre della moglie Sonia Bruganelli che in questi mesi è impegnata nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip, ha detto che il loro rapporto è ” … la voglia di esplorare nuovi mondi: io do cose a lei, lei a me. La diversità è bellezza e tutti i giorni produce un piacevole sfreghìo che fa calore, scintille. Siamo come due pietre focaie”.

E poi, a proposito di come la moglie si pone in trasmissione dove spesso appare un po’ dura quando dà le sue opinioni, ha detto: “È una Jessica Rabbit che si auto-disegna così. È una donna adorabile, con un cuore e una sensibilità enormi, però le piace raccontarsi più ruvida“.

Poi Bonolis ha anche svelato che la moglie avrebbe voluto anche un quarto figlio e ha detto a questo proposito: “Ci siamo adoperati usando gli stessi atteggiamenti di quando abbiamo avuto i nostri tre figli, ma non è venuto. Non sapevo che lo volesse: fosse arrivato, se lo sarebbe tenuto” .

E, ancora del rapporto che c’è tra lui e la moglie dice che entrambi hanno uno ” … sguardo con una celata miopia che però smussa gli angoli dell’esistenza. Siamo tutti e due molto felici: mi auguro che lo stesso problema di diottrie possa colpire molte persone sarebbe tutto più semplice”.

Poi Bonolis ha anche raccontato un aneddoto che riguarda Freddie Mercury: “Fu tanto carino. Lo incontrai a una cena dopo una partita di beneficenza tra personaggi della tv italiana e vip inglesi: parlammo tanto, a un certo punto mi fece capire che avrebbe continuato volentieri altrove la serata. Gli dissi, in inglese: “Freddie, adoro la tua musica, ma non è roba per me. Volle il mio indirizzo e mi mandò due biglietti per il mitico concerto dei Queen a Wembley. Non è stato l’unico uomo a corteggiarmi”.

Paolo Bonolis spietato su Sanremo: “Sanremo è una messa cantata uguale per decenni, serve rinnovo”.

Paolo Bonolis ha esternato la sua idea che ha di Sanremo e ha detto: “Sanremo è una messa cantata uguale per decenni, serve rinnovo, staccarlo dall’Ariston non sarebbe sacrilegio”.

Poi Bonolis ha detto che sarebbe bello anche farlo all’aperto: “Non per forza in un luogo chiuso. Sanremo deve essere il più possibile stupefacente, l’Ariston non è stato consacrato da qualche fede religiosa! È un bellissimo teatro, che secondo me ha esaurito la sua funzione espressiva”.

E, ancora: “Credo che, viste le potenzialità tecnologiche di cui disponiamo, si possa immaginare un racconto televisivo che sia più contemporaneo … Serve qualcosa che lo spettatore italiano non ha modo di vedere nell’arco di tutta la stagione televisiva”.

E, infine su Checco Zalone super ospite ha detto: “È una scelta formidabile, Checco è un personaggio meraviglioso. Come pure Fiorello. Ma sono sempre il nostro prodotto. Portare Mike Tyson, Hugh Grant, Will Smith è costato parecchio ma ha conferito a Sanremo la reale patina di evento”.