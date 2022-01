Selvaggia Lucarelli, Salvini la querela e lei sui social lo massacra: “Ma lui non era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena contro Matteo Salvini che l’ha querelata. Che i due da sempre abbiano idee diametralmente opposte questo è risaputo, che spesso se ne dicano di tutti i colori sui social anche questo è notorio ma qualche giorno fa la Lucarelli ha appreso che Salvini l’ha querelate e allora, sui social si è sfogata attaccandolo ancora una volta. Vediamo cosa è accaduto e come mai Salvini abbia deciso di querelarlo.

Selvaggia Lucarelli mesi fa attaccò Matteo Salvini per aver preso parte al funerale di Michele Merlo

Mesi fa quando è morto Michele Merlo, il cantante di amici per una leucemia fulminante, ai suoi funerali partecipò Matteo Salvini e la Lucarelli scrisse sui social così: «La presenza di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella. Con tanto di cartolina da pubblicare sui social».

Matteo Salvini ha querelato Selvaggia Lucarelli e lei sui social lo massacra

Selvaggia Lucarelli, dopo aver saputo che Matteo Salvini l’ha querelata, sui social ha scritto così: “Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello famoso perché diceva che non si processano le idee. Questo almeno quando c’era da affossare la legge Zan. Il poliziotto che mi ha notificato il tutto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi alcune domande.

C’era un’indagine che mi riguardava a seguito di una denuncia per diffamazione. «Una denuncia di chi?». «Di Matteo Salvini», mi ha risposto il commissario con l’espressione di chi mi aveva appena diagnosticato un herpes zoster”.

E poi la Lucarelli ha continuato così: “Il mio commento nel post era «La presenza di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella. Con tanto di cartolina da pubblicare sui social». Dunque, per questo post su Facebook Matteo Salvini si è rivolto alla Digos”.

Poi la Lucarelli, di seguito al suo post,aveva anche precisato: “L’unica amica di famiglia era Francesca Verdini, mi dicono. Quindi appunto, politica e cartoline c’entravano ancora meno”.