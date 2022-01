Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti decide di parlare di lei e stupisce tutti: “Le ho dato un suggerimento per stare meglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni non si fa altro che parlare della fine inaspettata del matrimonio di Michelle Hunziker. La coppia, formata dalla showgirl svizzera e da Tomaso Trussardi, pareva collaudata e felice e, invece, al suo interno nascondeva profonde insoddisfazioni se i due hanno deciso, nonostante le due bambine piccole, Celeste e Sole, di separarsi.

Il gossip, appena la notizia della separazione è iniziata a circolare, ha lanciato la bomba di un’eventuale riconciliazione e ritorno di fiamma tra la Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti ma lui ha prontamente smentito. Se nelle prime ore dopo che la notizia della fine del matrimonio dell’ex moglie il cantante romano ha solo smentito le voci che si stavano rincorrendo, qualche ora fa ha, invece, parlato a cuore aperto. Vediamo cosa ha detto.

Eros Ramazzotti svela cosa ha detto a Michelle Hunziker per starle vicino dopo la fine del suo matrimonio

Eros Ramazzotti, se nelle prime ore dopo che è trapelata la notizia della fine del matrimonio tra la Hunziker e Trussardi si è limitato a smentire un ritorno di fiamma con la sua ex moglie, poi ha voluto rompere il silenzio in modo più profondo e ha raccontato così: “Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”.

E poi ha continuato: “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.

E poi ha anche detto: “Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione … Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.

La rivelazione di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri, commentando la fine del matrimonio tra la Hunziker e Trussardi ha fatto delle rivelazioni che erano in pochi a conoscere: “Ho considerato Tomaso una specie di figlio e ho cercato in tutti i modi di indirizzarlo. Era un ragazzo fragile e, per dargli una mano, gli affidai la rubrica delle automobili su Libero, che lui devo riconoscere sviluppava molto bene”.

E poi: “Quali siano i motivi della rottura nessuno lo sa … Una sera ero a cena con Tom nel suo ristorante in piazza della Scala, quando un cameriere mi informò che Michelle, con una amica, si era accomodata al piano superiore. A quel punto decisi di salire a salutarla, in quanto la conoscevo da tempo, e mi accompagnò il mio commensale. Lo presentai alla signora di Striscia la Notizia e brigai affinché i due si scambiassero i numeri del telefonino. Quel che accadde in seguito è noto. Di lì a poco tempo si sposarono e io fui il loro testimone di nozze a Bergamo, nel palazzo cosiddetto di Giustizia… Nella vita avvengono cose strane, cosicché ora siamo qui a commentare la rottura di un sodalizio che pareva saldissimo”.

E poi ha concluso: “Michelle e Tomaso sono arrivati al traguardo, nessuno dei due però ha vinto la gara. Gli sposi che si dividono perdono insieme la partita”.