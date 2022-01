Chiara Ferragni sui social fa una rivelazione e il web resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni sui social ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta perchè nessuno conosceva questo aspetto della sua vita. Vediamo cosa ha detto.

Chiara Ferragni: «Mi dissero che non potevo avere figli. Poi iniziai la terapia»

Chiara Ferragni, sui social ha risposto ad un follower che gli faceva domande sulla sua vita e ha svelato: «La nostra salute mentale condiziona anche la nostra salute fisica». E poi: «Quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli. Mi sentivo sola, un po’ depressa però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia. Quindi mi sono un po’ sforzata di trovare il bello anche in situazioni in cui magari non ero felice. Perché avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti».

E ha anche aggiunto: «Avevo anche dei problemi di salute. Da parecchi mesi non mi veniva il ciclo senza che io avessi cambiato dieta o alimentazione etc, quindi ho visto anche diversi medici … Uno dei dottori mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro». E poi si è aperta dicendo: «L’idea di non poterli avere mi terrorizzò. Tutto quel periodo però mi ha spinta a prendemi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente in modo diversa. Ho cominciato terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto, il mio cuore. Infatti, l’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita e subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto».

Infine ha detto: «Quando è stato il momento di avere un bambino, siamo stati fortunati perché è successo molto velocemente. Questo per dire come la nostra salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica».

Maretta tra i coniugi Ferragnez

Il settimanale oggi ha scritto così: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”.

Al momento non sono trapelate altre notizie in merito né da parte della coppia è stata rilasciata alcuna dichiarazione.