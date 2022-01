Elisa Isoardi lontana dalla tv si sfoga senza freni: “Vorrei proprio sapere …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi nel corso degli ultimi anni è stata una delle più apprezzate donne della televisione italiana. Infatti oltre ad esserle state affidate delle trasmissioni di grande successo ha anche partecipato a reality show molto seguiti dal pubblico. Ad un certo punto però qualcosa sembrerebbe essere andato storto e così la conduttrice si è improvvisamente trovata a casa e sempre più lontana dalla tv. Una pausa forzata dal mondo della televisione a cui la stessa Elisa non sembrerebbe trovare una risposta.

Elisa Isordi da mesi lontana dalla televisione

Capita spesso che personaggi televisivi molto in voga finiscano ad un certo punto per essere quasi dimenticati senza un apparente e reale motivo. Questo purtroppo è quello che sembrerebbe essere accaduto alla nota conduttrice Elisa Isoardi che dopo aver condotto programmi di successo come ad esempio La Prova del Cuoco e Uno Mattina e dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi in veste di naufraga si trova a casa da diversi mesi. Ciò che la conduttrice si domanda è però il perché di tale pausa dalla televisione dato che comunque ha sempre ottenuto un notevole successo con i programmi da lei condotti. Elisa Isoardi ha affrontato l’argomento in questione nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente nel corso della quale non ha avuto alcun timore di esprimere dispiacere e delusione.

Le parole della conduttrice

“Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto . Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”. Sono state queste le parole espresse da Elisa Isoardi che ha poi voluto precisare “Una pausa forzata è difficile”. La giovane donna ha comunque trovato il modo per non interrompere il suo rapporto con i fan e quindi con coloro che nel corso degli anni le hanno sempre mostrato affetto. A tal proposito ha rivelato di utilizzare molto i social, e nello specifico Instagram, precisando “Per ora li porto nel mio mondo così, con video e immagini, ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”.

La rivelazione di Elisa Isoardi: “Mi sono sentita fragile”

Nonostante adesso la conduttrice abbia trovato il modo per essere comunque ottimista e pensare alla propria vita dedicandosi in particolar modo ai suoi hobby ha comunque voluto precisare di aver attraversato un momento molto duro . “Mi sono sentita fragile, mi sono domandata più volte: perché sono ferma? Per un breve periodo temevo di non essere adeguata. Mi interrogavo su che cosa e dove avessi sbagliato”, queste le sue parole.