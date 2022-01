GF Vip, Lulù Selassié al veleno contro la vicenda Alex Belli: “Non ce la faccio più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, venerdì 28 gennaio 2022. E in molti, sia dentro sia fuori la casa, si aspettano che ancora una volta i protagonisti della puntata saranno Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Se però all’inizio questa storia aveva catturato l’attenzione di molte persone ecco che oggi non è più così e anzi al contrario sempre di più sono coloro che iniziano a mostrare insofferenza per l’argomento. È questo il caso della giovane Principessa Lulù Selassié che proprio durante una conversazione avuta con le due amiche Sophie Codegoni e Federica Calemme si è lasciata andare esprimendo il suo pensiero. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Lulù Selassié contro la vicenda Alex Belli-Delia Duran

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è molto seguita ma anche molto discussa. Il protagonista assoluto è stato e continua ad essere, anche fuori dalla casa, il celebre attore Alex Belli. L’uomo che quando è entrato nella casa del GF Vip ha dichiarato di essere sposato ha poi instaurato una particolare amicizia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Amicizia di cui si parla ancora oggi in seguito all’entrata nel noto reality show di Canale 5 della compagna di Alex Belli ovvero Delia Duran. I tre sono sempre i grandi protagonisti delle varie puntate trasmesse su Canale 5 e proprio per tale motivo sono molti coloro che iniziano a mostrare insofferenza. Tra i concorrenti che hanno dichiarato di essere stanchi di tutto questo vi troviamo Lulù Selassié che nel corso di una chiacchierata con Sofia e Federica ha espresso il suo pensiero.

Lo sfogo della giovane Principessa

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico: ‘Ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più”. Queste le parole espresse da Lulù che ha quindi mostrato la sua insofferenza per il fatto che ogni puntata sia maggiormente incentrata su Alex Belli e la sua storia lasciando poco spazio agli altri.

Lulù rivela il pensiero del fidanzato Manuel Bortuzzo sulla questione Belli

Lulù ha poi proseguito il suo intervento sulla questione citando anche il fidanzato Manuel Bortuzzo che pochi giorni fa ha deciso di abbandonare il reality. “Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento” ha dichiarato la Principessa che ha poi proseguito rivelando quanto il fidanzato fosse stanco di tutta questa vicenda. “Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio” ha poi concluso.