Emma Marrone intervistata da Maria De Filippi rivela “Vorrei solo …” e la De Filippi controbatte

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi oltre 10 anni da quando una giovanissima Emma Marrone ha vinto il noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. Da allora la carriera della giovane artista si è arricchita di tanti nuovi successi ed oggi è considerata una delle più apprezzate artiste italiane. Proprio di recente la giovane cantante si è lasciata intervistare da colei che l’ha fatta conoscere al grande pubblico ovvero Maria De Filippi . E nel corso dell’intervista in questione ha parlato della sua carriera, della prossima ed imminente esperienza a Sanremo ma anche dell’amore che si augura di poter trovare presto.

Emma Marrone intervistata da Maria De Filippi

Maria De Filippi con il suo talent show Amici nel corso degli anni ha scoperto tanti nuovi talenti. E’ il caso della cantante Emma Marrone che proprio ad Amici deve tutta la sua carriera. Nell’intervista fatta dalla De Filippi per D di Repubblica Emma Marrone ha parlato della sua vita, privata e lavorativa, e non è mancato il riferimento all’amore ancora non trovato. “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita”, sono state queste le parole pronunciate da Emma che ha poi proseguito “In sintesi: Una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”. Parole alle quali la De Filippi ha risposto “Prima o poi arriverà” cercando di rassicurare l’artista che però ha replicato “Mah“.

Emma Marrone rivela “L’aspetto fisico non è più un limite”

Se da ragazzina, appena arrivata ad Amici, Emma aveva difficoltà ad indossare un gilet semplicemente per timore di mostrare il seno ecco che oggi non è più così. L’artista è cresciuta e maturata e come ha rivelato nel corso dell’intervista sopracitata, adesso l’aspetto fisico non rappresenta più per lei ne un limite e nemmeno un problema. Emma ha infatti rivelato di non avere più paura ad uscire anche senza trucco in quanto si vede bella anche con i difetti. E ha poi parlato della sua esperienza al cinema rivelando che quando in un film la imbruttiscono e la invecchiano lei si sente a suo agio perché, ha rivelato, “Sto facendo qualcosa che va oltre la mia immagine. Trovo che sia una grande dimostrazione artistica, oltre che di femminilità”. L’artista ha poi aggiunto “Forse dipende da mia madre: non l’ho mai vista truccarsi, né agghindarsi, però era sempre la più bella di tutte”.

Emma Marrone presto sul palco dell’Ariston per Sanremo 2022

Tra pochi giorni Emma Marrone salirà sul palco dell’Ariston per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Una nuova magica esperienza a proposito della quale Emma ha dichiarato: “Mi va di cantare questa canzone a Sanremo, mi va di scendere quelle scale, mi va di indossare gli abiti che Alessandro Michele mi sta cucendo addosso”. E proprio a proposito del look ha voluto precisare “Questa è una grande vittoria per me: agli inizi la moda non mi guardava neanche, nessuno voleva accostare il proprio brand alla mia immagine, e invece oggi mi ritrovo ad essere vestita custom made proprio da Gucci”.