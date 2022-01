GF Vip, Miriana Trevisan al veleno contro la Ricciarelli: “C’è un’anziana che …” e il web si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande Fratello Vip non mancano mai le discussioni e gli scontri. E proprio a tal proposito è possibile dire che grandi protagoniste di scontri sono state nel corso delle settimane passate la nota cantante lirica Katia Ricciarelli e la showgirl Miriana Trevisan. Tra le due donne oggi sembrerebbe essere tornato il sereno ma a minare questa pace apparente potrebbe essere nelle prossime ore proprio il conduttore Alfonso Signorini. Come mai? La Trevisan si sarebbe lasciata scappare una battuta riferita probabilmente alla Ricciarelli che il conduttore potrebbe far ascoltare alla donna proprio nel corso della puntata in onda questa sera venerdì 28 gennaio 2022. Ma esattamente, di che frase stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan protagoniste di numerosi scontri al GF Vip

Se da una parte è possibile dire che all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono solite nascere delle bellissime storie d’amore e delle grandi amicizie ecco che allo stesso tempo è possibile anche affermare che spesso nascono anche delle antipatie tra i vari concorrenti. Antipatie legate a comportamenti, diverso modo di pensare e di esprimersi. In questi casi inevitabilmente data la convivenza nasce lo scontro ed è questo quello che è accaduto nel corso delle scorse settimane tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Le due donne si sono più volte scontrate sia nella quotidianità sia nel corso delle puntate mentre invece di recente hanno ricominciato a parlare in maniera tranquilla, anche se hanno comunque continuato a mantenere le distanze.

La battuta di Miriana Trevisan non passa inosservata

Nelle scorse ore però l’ex moglie di Pago si sarebbe lasciata sfuggire una battuta che potrebbe portare ad un nuovo scontro. La donna, secondo quanto riportato da Biccy, si trovava in compagnia di Davide Silvestri e Jessica Selassiè quando, per trascorrere il tempo in modo divertente, avrebbe deciso di fare i tarocchi ai suoi compagni utilizzando le carte del Mercante in Fiera. Ed ecco che proprio dopo aver estratto una carta la Trevisan avrebbe dichiarato “C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle e come se le rompe, però almeno ci insegna tante cose”. Le sue parole hanno lasciato Davide e Jessica senza parole che si sono guardati senza dire nulla.

Nuovo scontro in arrivo al GF Vip?

Anche se la Trevisan non sembrerebbe aver fatto esplicitamente il nome di Katia Ricciarelli ecco che sono stati in tanti a pensare che le sue parole fossero riferite proprio alla celebre artista. Quello che in molti adesso si stanno domandando è se Alfonso Signorini nel corso della puntata di questa sera deciderà di far ascoltare alla Ricciarelli tali parole oppure no. Nel caso in cui si scelga di farlo è quindi probabile che i telespettatori possano assistere ad un nuovo scontro tra le due donne.