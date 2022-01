GF Vip, Nicola Pisu al veleno contro Miriana Trevisan: “Una donna di quasi cinquant’anni…”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello è un reality show molto amato e seguito in onda da diversi anni su Canale 5. All’interno della casa più spiata d’Italia sono spesso nate delle belle storie d’amore, ed è proprio questo quello che all’inizio di questa sesta edizione del GF Vip stava per accadere tra il figlio di Patrizia Mirigliani ovvero Nicola Pisu e la showgirl Miriana Trevisan. I due infatti si erano molto avvicinati ma con il trascorrere dei giorni si sono poi allontanati. Quando il ragazzo è stato eliminato dal gioco tra i due i rapporti erano piuttosto tesi, e proprio su quello che è stato il loro avvicinamento e poi allontanamento si è espresso Nicola nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo.

Nicola Pisu torna a parlare del flirt avuto con Miriana Trevisan

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 6 fin dall’inizio ricorderà sicuramente di quando Miriana Trevisan si è avvicinata a Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani è stato infatti uno dei protagonisti di questa amatissima ma anche discussa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per diverse puntate si è parlato della sua storia personale, che ha molto commosso dentro e fuori la casa, ma si è anche parlato della particolare e speciale amicizia nata con Miriana Trevisan. I due inizialmente si sono mostrati molto vicini ed affiatati ma nel corso delle settimane successive si sono poi allontanati arrivando anche allo scontro.

Le parole del figlio di Patrizia Mirigliani

“Una donna di quasi cinquant’anni dovrebbe avere maturità…Il suo tira e molla con me è stato sicuramente fuori luogo…”, sono state queste di preciso le parole con cui Nicola Pisu è tornato a parlare di Miriana Trevisan sul magazine Nuovo. Il giovane è poi tornato a parlare di quando è finito al centro di critiche e polemiche per non essersi alzato ad abbracciare la Trevisan dopo che quest’ultima aveva visto un videomessaggio del suo bambino. In tanti infatti non hanno capito ed apprezzato il comportamento di Nicola che a tal proposito, a distanza di mesi, ha voluto precisare “In realtà avevamo appena litigato e io non me la sentivo di partecipare ai soliti teatrini televisivi…”.

La delusione di Nicola Pisu: “Ha respinto la mia tenerezza”

Nicola Pisu ha poi continuato e concluso l’intervista rivelando di essere rimasto molto male quando la Trevisan lo ha definito aggressivo. E ha anche ricordato lo spiacevole episodio avvenuto durante le nomination quando rivolgendosi alla showgirl le avrebbe augurato di tornare da chi l’ha trattata male. Proprio queste sue parole hanno fatto piangere Miriana e finire Nicola al centro di una grossa polemica. Dopo aver dichiarato ancora una volta di essere molto dispiaciuto per tali parole ecco che il giovane ha voluto precisare che erano semplicemente legate al dispiacere provato nell’essere stato respinto. “Ha respinto la mia tenerezza, forse condizionata da un passato difficile”, queste le sue parole.