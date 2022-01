GF Vip, Adriana Volpe battuta al veleno contro Sonia Bruganelli: “C’è chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste del Grande fratello vip non sono mai riuscite a legare e, di puntata in puntata, la situazione non è mai cambiata né, tanto meno, migliorata. Le due convivono spesso a suon di battute velenose e le loro differenze caratteriali sono madornali. All’inizio della loro conoscenza, pare che Adriana Volpe abbia tentato di diventare amica della Bruganelli anche confidandole situazioni molto intime sue ma la Bruganelli è sempre rimasta sulla sua posizione e non ha mai fatto un passo nella direzione della Volpe.

E così le due sono apparse lontane anni luce e non mancano mai, ogni volta che si crea la situazione, di lanciarsi frecciatine spesso anche molto velenose. L’ultima l’ha lanciata la Volpe alla volta della Bruganelli in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Vediamo cosa ha detto.

Adriana Volpe al veleno contro Sonia Bruganelli: “C’è chi può e chi non può saltare le puntate del GF Vip”

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista al periodico Mio e, a proposito della vacanza natalizia a Dubai che la Bruganelli si è concessa insieme alla sua famiglia saltando la sua presenza in trasmissione, ha detto: “c’è chi può e chi non può saltare le puntate. Grande Fratello Vip”.

La Volpe in trasmissione aveva detto alla Bruganelli: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”. E la Bruganelli: “Non scadere su queste cose. Mio marito non c’entra niente”.

E la Volpe ancora: “Andiamo avanti col programma, non sono qui per parlare di questo. Ma voi che siete qui, avete mai visto che la seguo? Poi, io ai miei amici ho anche detto che era bella in copertina. Non mi importa. Marchesa del Grillo mi inchino a lei. Così abbiamo fatto e andiamo avanti con il programma” e la Bruganelli: “Non ho parole”.

Adriana Volpe parla anche di Katia Ricciarelli e dei concorrenti nella casa

Invece, su Katia Ricciarelli ha detto: “Ognuno di noi merita una seconda chance” a proposito delle uscite spesso omofobe e razzista della Ricciarelli.

Poi la Volpe ha anche detto la sua sui concorrenti che stanno vivendo all’interno della casa e ha detto: “Alcuni di loro stanno troppo nelle retrovie: il pubblico, però, ama le persone che si espongono”.