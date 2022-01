Sonia Bruganelli lancia una bomba su Paolo Bonolis: “ora non posso dire niente …” e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 28 gennaio è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip condotto, come al solito, da Alfonso Signorini che ha voluto chiarire con Alex Belli il diverbio avvenuto nell’ultima puntata quando il padrone di casa lo ha letteralmente sbattuto fuori dagli studi televisivi. A tenere i telespettatori incollati alla tv ieri sera, però, non è stato solo il chiarimento avvenuto tra Signorini e Alex Belli ma anche la frase a sorpresa detta da una delle opinioniste, Sonia Bruganelli che ha fatto una rivelazione a dir poco sorprendete sul marito Paolo Bonolis. Vediamo cosa ha detto.

Alex Belli svela il suo pensiero su Solei e sulla moglie

Alfonso Signorini ha voluto saper da Alex Belli i suoi sentimenti sia per la moglie, Delia Duran che per la sua amica speciale, Soleil e lui ha risposto dando una spiegazione che, ai più, è sembrata, ancora una volta, una recita: “In questo momento amo una donna, che è Delia, la metà che mi completa. Ho un amore per Soleil che ho cercato di spiegare”.

E quando Alfonso Signorini gli ha chiesto a chi delle due rinuncerebbe, lui ha risposto così: “Io rinuncerei a Soleil, all’amicizia con Soleil per il grande amore e i progetti di vita che ho con Delia. E rinuncerei a Delia per la cosa unica che ho provato per Sole. Sono due forme diverse. Ho fatto l’amore con entrambe in modo diverso”.

L’intervento di Sonia Bruganelli e la dichiarazione che fa sul marito Paolo Bonolis fa scatenare il web

A questo punto è intervenuta Sonia Bruganelli che ha detto: “Pensavo di essere evoluta, ma zero … Io pensavo di essere una con la mente aperta ma ho capito che non è così … Io non sono mai stata con una donna» e Alfonso Signorini le ha chiesto: «E Paolo Bonolis è stato mai attratto da uomini?» e lei risponde: «Si Paolo si … Però adesso non posso dirlo. Vabbè, comunque lui sa“.». A quel punto Signorini, che non si aspettava quella risposta, è solo riuscito a dire: «Torneremo a parlarne».

Ma la popolo del web questa dichiarazione della Bruganelli non è affatto piaciuta e in tanti l’hanno aspramente criticata, infatti c’è chi ha scritto: “ … comunque Sonia non aveva nessun diritto di fare coming out al posto di Paolo Bonolis, che siano sposati o meno non sono cose che stanno a lei da dire”.