Federica Panicucci lancia una frecciata a Belen: “Ha una vita molto attiva”

Federica Panicucci, all’interno del suo programma mattutino, Mattino 5 si occupa, oltre che di stretta attualità, anche della pagina rosa dello spettacolo e ieri ha parlato di Belen che, pare, che dopo la rottura con Antonino Spinalbanese, il padre della sua bambina, Luna Marie, sia tornata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino. Il gossip delle ultime ore sembra confermare questo e di ciò si è occupata anche la Panicucci lanciando, però, una battuta anche un po’ velenosetta a Belen salvo poi mandarle un bacio. Vediamo cosa è accaduto.

Federica Panicucci lancia una battuta a Belen: “Fa una vita molto attiva” e poi le manda un bacio

In questi giorni non si parla d’altro che del ritorno di Belen con l’ex marito Stefano De Martino. Se fosse vero, questa sarebbe la seconda volta che i due ritornano insieme, segno che il loro sentimento è davvero molto profondo e che per più di un certo periodo non riescono a stare lontani. Infatti, nonostante Belen sia diventata mamma per la seconda volta e nonostante la storia con Antonino Spinalbanese, pare che nel suo cuore lo spazio occupato da Stefano De Martino sia sempre lì, infatti dopo ogni nuova storia d’amore che fallisce, lei torna sempre da lui.

E proprio di questo chi si stava occupando Federica Panicucci nella puntata di ieri di Mattino 5.

Durante la puntata di Mattino 5, il paparazzo Andrea Alajmo ha detto che per lui Belen si frequenta con l’attore Michele Morrone perché ha avuto modo di fotografarli insieme ma anche con Stefano tanto che lei e l’ex marito, a detta del paparazzo “si sono visti anche due notti fa” e poi ha anche aggiunto un dettaglio molto romantico: “Si vedono in albergo”.

A quel punto Federica Panicucci scherzando ha detto che le servirebbe un taccuino per segnarsi tutto ciò che stava scoprendo e poi ha commentato così: “Hanno una vita molto attiva”, salvo, subito dopo mandare bacio a Belen forse per stemperare un po’ la frase appena detta.

Tentano un furto nel negozio di Belen e Cecilia

Qualche giorno fa hanno tentato di rubare un paio di scarpe nel negozio di Belen e di Cecilia e Belen ha detto: “Mio padre è e sarà per sempre il mio eroe. Ieri sera al Sister’s Market hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione ed è corso dietro loro per 200 metri per poi prenderli e chiedergli di restituirle.