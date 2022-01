Luca Argentero e Cristina Marino nella bufera, postano alcune foto e il web li massacra: “Non siete coerenti” 

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero è reduce da un successo strepitoso con la seconda stagione di Doc nelle tue mani, la fiction andata in onda su Rai 1 fino a pochi giorni fa. La sua vita sta procedendo davvero molto bene, sia da un punto di vista professionale che privato. E’ molto innamorato della moglie Cristina Marino, dalla quale ha avuto una bambina di nome Nina Speranza nata nel 2020.

Luca Argentero e Cristina Marino, la decisione di non voler mostrare la figlia sui social

La piccola non è stata mi mostrata sui social dai genitori, che sin dall’inizio pare abbiano presto questa decisione. In realtà la bambina in alcuni scatti si è anche vista, ma non in modo riconoscibile. Anche lo stesso Luca in qualche occasione sembra aver condiviso qualche particolare della sua bambina sul suo profilo social, ma senza mai svelarla nella sua interezza. Ebbene, pare che questa decisione in qualche modo sia stata commentata dal popolo del web che si è diviso.

Vacanze alle Maldive per la famiglia felice, sui social tante foto della piccola ma non viene mostrato il volto

Attualmente Luca, Cristina e la bambina stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive, documentando questo bellissimo viaggio sui social. Sui profili di Luca e di Cristina, sono così apparse foto di spiagge bellissime e non solo. Proprio Cristina sul suo profilo social sembra abbia condiviso tante foto di Nina Speranza, ma in nessuna di queste si vede bene la bambina. Nina è quasi sempre girata di spalle o ha il viso abbassato, in modo da non mostrare il suo volto. Di certo non sono mancati i commenti da parte di tanti follower della donna e se in molti si sono trovati d’accordo con la volontà di Luca e Cristina, dall’altra in molti non hanno perso occasione per criticare.

«Condivido la loro scelta di preservare questa loro parte di vita», questo quanto scritto da un utente. Ed ancora, un altro sembra aver commentato «Condivido anch’io la scelta di non pubblicare il viso della tua bambina». Tanti i commenti a favore di questa scelta dei genitori di non voler mostrare la figlia «fate bene a custodire per voi il vostro privato ed in particolare il vostro dono più grande». Come abbiamo detto però, c’è stato anche chi non ha perso occasione per criticare. «Se non la volete far vedere…perché tutte ste foto???? Vederla in faccia che cambia?, ha scritto un utente. Ed ancora un altro scrive «Credo che sarebbe meglio non mostrarla affatto. Siete poco coerenti».