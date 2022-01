Melissa Satta lascia tutti a bocca aperta “Non volevo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta è una nota showgirl nonché ex velina di Striscia la notizia, la quale nella giornata di oggi è stata ospite nel salotto di Verissimo e sembra che per la prima volta abbia parlato a cuore aperto della sua vita privata. Melissa è stata per diverso tempo fidanzata e poi sposata con Kevin Prince Boateng, poi ad un certo punto la loro storia è finita e sembra che entrambi non abbiano mai chiarito i motivi che hanno portato i due alla separazione. Ebbene, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, oggi Melissa ha parlato ed ha fatto chiarezza su diversi punti.

Melissa Satta, importanti rivelazioni nel salotto di Verissimo

A circa un anno dalla separazione tra Melissa e Kevin Prince Boateng, sembra che la showgirl ed ex velina sia uscita allo scoperto parlando proprio di questa storia finita male. L’ex velina ha confessato di essere stata molto male dopo la fine della storia con l’ex marito, nonché padre del figlio Maddox, ma di essere oggi finalmente felice. Ha confessato ancora di essere stata davvero tanto male per la fine di questa storia ma di non aver preso lei la decisione.

La sofferenza per la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng

“Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene“. Queste le parole di Melissa, che ha così fatto presente il fatto che a prendere la decisione di separarsi sia stato l’ex calciatore e non lei.

L’amore ritrovato, chi è il nuovo fidanzato Mattia Rivetti

Dopo aver sofferto, però, Melissa ha ritrovato l’amore e adesso sta insieme a Mattia Rivetti. Stando a quanto da lei riferito, si tratta di una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e per questo diversa dagli uomini da lei frequentati in passato.”È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose. Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai“. Queste le parole di Melissa che non nega il fatto di voler allargare la famiglia.