Tali e quali, Cristiano Malgioglio minaccia di lasciare il programma perchè con Carlo Conti …

Tali e quali show è il programma condotto da Carlo Conti che va in onda proprio in queste settimane su Rai 1 il sabato sera. Dopo il grande successo di Tale e quale show, che nell’ultima edizione 2021 ha visto trionfare i Gemelli di Guidonia, Carlo è tornato con questo nuovo format che di fatto è uguale al primo. In Tali e quali però, prendono parte al programma persone comune, che salgono sul palco esibendosi e imitando artisti nazionali ed internazionali.

Tali e quali show, il programma di Carlo Conti e il grande successo del sabato sera

Ebbene, sembra che il programma in questione stia avendo un grandissimo successo e sembra piaccia tanto al pubblico di Rai 1 che non si perde nemmeno una puntata. Tra i giudici, così come per il format originario, abbiamo visto Loretta Goggi, Giorgio Paraniello e Cristiano Malgioglio. Ebbene sembra proprio che il paroliere siciliano questa sera non sarà presente in studio. Ma per quale motivo?

Cristiano Malgioglio e il siparietto divertente con Carlo Conti

Lo scorso sabato il noto giudice Cristiano Malgioglio pare che sia stato protagonista di una scena che in qualche modo ha catturato l’attenzione del pubblico che è rimasto davvero senza parole. Il cantante si sarebbe espresso sull’esibizione di un concorrente, ma ad un certo punto Carlo Conti sarebbe stato costretto a fermarlo per motivi di tempo. Ad ogni modo, Cristiano pare che non abbia gradito questo intervento di Carlo e lo abbia fatto ben presente.“Non capisco perché gli altri li lasci parlare, mentre a me mi interrompi sempre!“, avrebbe detto Cristiano a Carlo Conti. “Perchè tu parli tanto”, avrebbe risposto il conduttore toscano.

Cristiano minaccia di non essere presente alla puntata di questa sera

Il paroliere siciliano allora, non contento avrebbe risposto “Allora la prossima puntata non vengo più”. Insomma, parole che sono apparse a molti proprio come una minaccia. Ad ogni modo, questo siparietto ha tanto divertito il pubblico a casa. Ci sarebbe quindi la possibilità questa sera che Cristiano non sia presente in studio. Secondo voi, è stato solo un siparietto divertente o davvero Cristiano questa sera non sarà seduto come sempre al suo posto della giuria di Tali e quali show? Non ci resta che attendere qualche ora per avere la risposta al nostro interrogativo.