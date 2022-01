Tomaso Trussardi al veleno contro Eros Ramazzotti “Stia al suo posto”

0 SHARES Condividi Tweet

Da pochi giorni è stata ufficializzata la fine della storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Era da tempo che si vociferava su una probabile crisi tra i due, ma soltanto qualche giorno fa è arrivata l’ufficializzazione e la notizia della separazione. Adesso, dopo tante indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato i due a lasciarsi e dopo aver anche ipotizzato un ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros Ramazzotti, Trussardi ha voluto dire la sua. Un fiume in piena Tomaso, il quale ha parlato della separazione da Michelle e lo ha fatto nel corso di una intervista che ha rilasciato a Il corriere della sera. Pare che abbia anche lanciato una frecciata nei confronti dell’ex marito di Michelle. Ma cosa ha dichiarato?

Tomaso Trussardi un fiume in piena dopo la fine della storia con Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi a pochi giorni dall’ufficializzazione della fine della storia con Michelle ha parlato rilasciando un’intervista molto interessante a Il corriere della sera. Ha anche colto l’occasione per lanciare una stoccata ad Eros Ramazzotti. “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina”. Queste le parole di Tomaso che sembra si sia mostrato piuttosto agguerrito nei confronti di Eros.”Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti”, avrebbe aggiunto il rampollo di casa Trussardi.

La stoccata al veleno per Eros Ramazzotti

Ma Tomaso non si è di certo limitato a questo ed ha continuato a parlare di Eros tirando in ballo delle dichiarazioni da lui rilasciate un pò di tempo fa. Nello specifico, secondo Tomaso già Eros Ramazzotti aveva mancato di rispetto all’intera famiglia, quando durante un’intervista con Pio e Amedeo, rispondendo alla domanda sul perché l’ex moglie sorride sempre, il cantante avrebbe risposto “A letto con me non rideva“.

Il rampollo di casa Trussardi parla dei tanto discussi “tradimenti”

Ad ogni modo, ciò che ha infastidito in questi giorni Trussardi sono state delle voci su possibili tradimenti che lui assicura non ci siano stati. Insomma, il rampollo di casa Trussardi conferma di non avere nessuna donna nella sua vita e Michelle non avrebbe nessun uomo, ovviamente ad oggi.