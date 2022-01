Tv Talk, Cristiano Malgioglio al veleno contro Barbara D’Urso: “Ogni volta che andavo da lei e parlavo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più noti e apprezzati della televisione italiana e del mondo della musica. L’artista è spesso ospite di vari programmi televisivi, in veste di opinionista e giurato, proprio per la sincerità che lo contraddistingue. Infatti non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero risultando in alcuni casi anche particolarmente duro. Proprio nel corso della giornata di ieri Malgioglio è stato ospite di Tv Talk e nel corso dell’intervista concessa a Massimo Bernardini sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Cristiano Malgioglio ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk

E’ andata in onda ieri una nuova puntata di Tv Talk ovvero il programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini all’interno del quale vengono affrontati diversi argomenti ed ospitati puntata dopo puntata sempre nuovi personaggi. Ospite della puntata di ieri è stato il celebre artista italiano Cristiano Malgioglio che da diversi mesi si trova in televisione all’interno di vari programmi. Nello specifico è stato possibile vederlo all’interno del programma Tale e Quale Show e anche in Tali e Quali in veste di giurato. E sembrerebbe essere stato chiamato anche come giurato per il programma La Pupa e Il Secchione al quale però avrebbe deciso di non partecipare.

La frecciatina a Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista concessa a Tv Talk Cristiano Malgioglio si è raccontato. E non sono mancati i momenti di scherzo e divertimento. Ad un certo punto però le parole pronunciate dall’artista sembrerebbero essere sembrate a molti una vera e propria frecciatina rivolta ad una delle presentatrici più apprezzate di Mediaset ovvero Barbara D’Urso. “Ho fatto l’opinionista per due anni, il problema di Barbara è che fa poco parlare, quando parlavo io diceva tassativo, tassativo.” Queste di preciso le parole espresse da Malgioglio che ha ricordato di quando la D’Urso l’ha voluto come opinionista del suo Grande Fratello insieme a Iva Zanicchi. Ma ha anche voluto precisare, a proposito del programma, “Sono molto contento che abbiano pensato a me perché è programma molto popolare.”

Le parole di Malgioglio su Loretta Goggi e Giorgio Panariello

Nel corso dell’intervista che Cristiano Malgioglio ha rilasciato a Tv Talk non sono mancate le belle parole nei confronti di due colleghi con i quali ha condiviso molti momenti. Stiamo parlando di Giorgio Panariello e Loretta Goggi a proposito dei quali ha dichiarato “Li adoro tutt’e due. Loretta è una numero uno e Panariello è un attore straordinario.”