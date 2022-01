Festival di Sanremo 2022, Amadeus parla di Fiorello e dice: “Lui mi insulta ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca davvero molto poco all’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. E proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando di una particolare indiscrezione che potrebbe rendere felici molte persone. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Secondo alcuni rumors sembrerebbe essere arrivato a Sanremo proprio Rosario Fiorello della cui assenza a questa nuova edizione dl Festival si è tanto parlato.

Rosario Fiorello è arrivato a Sanremo?

Sono diverse settimane che Rosario Fiorello si trova al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua presenza-assenza alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Lo stesso Amadeus ha più volte dichiarato di averlo chiamato e di aver provato a convincerlo. I due infatti hanno condotto insieme le ultime due edizioni del Festival di Sanremo e in molti hanno sperato, e continuano a sperare, di poterli vedere ancora una volta insieme sul palco dell’Ariston. Una speranza che nelle ultime ore si sta facendo sempre più reale in quanto sembrerebbe che il noto comico nelle scorse ore sia arrivato proprio a Sanremo. Nello specifico l’uomo sarebbe arrivato nel noto hotel Globo coperto da mascherina e cappello e secondo alcuni rumors alloggerà nell’hotel in questione per tutta la settimana proprio nella camera situata di fronte a quella del conduttore.

Le parole di Amadeus su Fiorello

Amadeus e Fiorello non sono semplicemente due colleghi ma due veri amici. Un’amicizia definita più volte da entrambi ‘fraterna’ e a proposito della quale proprio Amadeus si è recentemente espresso. Nello specifico Amadeus scherzando qualche tempo fa aveva rivelato “Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui”. Amadeus ha poi voluto precisare “Non vorrei ripetermi, noi ci conosciamo da trentacinque anni, siamo come fratelli. Lui ormai non mi sopporta più. Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile”.

Amadeus rivela “Speriamo venga qualcuno ad aprire la porta”

Il conduttore ha poi concluso “Io ho prenotato la camera qui di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo che venga qualcuno ad aprire la porta. Speriamo che per l’inizio del Festival qualcuno ci sia in questa camera e che sia Fiorello”. Quello che adesso in molti si stanno domandando è se davvero RosarioFiorello salirà a sorpresa sul palco dell’Ariston rendendo così felice Amadeus e tanti telespettatori oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere solo qualche giorno.