Sanremo 2022, arriva Fiorello che prova a …

Festival di Sanremo 2022, è tutto pronto ormai per l’inizio di questa manifestazione canora italiana molto amata e famosa in tutto il mondo. Ebbene, è da diversi mesi che si parla di questa edizione del Festival e sembra che in molti abbiano chiesto a gran voce se sarà presente Fiorello.

Festival di Sanremo 2022, tutto pronto per l’inizio di giorno 1 febbraio

Lo showman Fiorello ha accompagnato Amadeus sul palco dell’Ariston per ben due edizioni. Ad ogni modo, lo scorso anno sembra che avesse detto di non voler in alcun modo prendere parte a nessun’altra edizione, per via delle tante polemiche sorte. Anche Amadeus in realtà aveva annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima edizione da direttore artistico e conduttore ma dopo qualche mese aveva già cambiato idea. Di Fiorello in questi mesi se ne è parlato tanto ma non sono mai arrivate delle notizie certe sulla sua presenza. Soltanto in queste ultime ore sono emersi dei dettagli molto interessanti. E dunque, Fiorello sarà presente nel cast di Sanremo 2022?

Nuove indiscrezioni sulla possibile presenza di Fiorello sul palco dell’Ariston

Mancano davvero poche ore all’inizio della manifestazione canora più importante d’Italia e solo in queste ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Fiorello al Festival. Amadeus nei giorni scorsi aveva annunciato i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, così come quelli degli ospiti e dell’intero cast e sembra che non avesse affatto menzionato il nome del suo amico fraterno di tutta una vita. Ad ogni modo, propri nella giornata di sabato 29 gennaio, Fiorello sembra essere approdato nella città di Sanremo e questo ha fatto pensare solo ed esclusivamente a qualcosa ovvero che sarà presente all’interno del teatro Ariston.

Lo showman arriva a Sanremo, poi usa una parrucca per non farsi riconoscere

Si vociferava da giorni che Fiorello alla fine avrebbe potuto prendere parte al Festival, quando il direttore artistico aveva pubblicato sui social dei video piuttosto simpatici, dove bussava ad una stanza d’hotel, cercando un amico. Quella camera, la numero 407 pare fosse proprio della del suo amico Rosario che lo ha affiancato nelle ultime due edizioni. Dopo la diffusione della notizia del suo arrivo, Fiorello avrebbe tentato di non far notare la sua presenza ed in tal senso avrebbe deciso di indossare una parrucca, oltre che mascherina e capello per accedere all’interno dell’Hotel Globo, ma è stato ugualmente riconosciuto. Secondo un’ulteriore indiscrezione lanciata da una testata locale ovvero Sanremo News, Fiorello rimarrebbe in hotel per una intera settimana.