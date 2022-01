Mara Venier posta una foto, un utente commenta e lei lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo Mara Venier per essere una delle conduttrici di maggiore successo della televisione italiana e su questo non c’è alcun dubbio. E’ da decenni che la vediamo al timone di trasmissioni molto importanti soprattutto di casa Rai. Abbiamo avuto modo di conoscerla e di apprezzarla e sappiamo che di certo è molto schietta e sincera, anche troppo. E’ molto amata e non è un caso il fatto che sia conosciuta come la “zia Mara”, in modo affettuoso. Nelle scorse ore però, la conduttrice ha fatto un pò preoccupare i suoi fan.

Mara Venier preoccupa i fan

Ebbene, nelle scorse sembra Mara sembra aver pubblicato una foto dove la stessa appare distesa sul letto con addosso sciarpa e cappello. Nella didascalia di questa foto avrebbe scritto “A casa leggermente raffreddata, già fatti i tamponi ed è tutto negativo!!!”. Insomma, Mara sembra si sia beccata un’influenza stagionale, ma in attesa di tornare a Domenica In ha voluto rassicurarsi e rassicurare tutti di non aver contratto il Covid, facendo tutti gli accertamenti del caso. Molti sono stati felici nel leggere che Mara non avesse contratto il Covid, ma non tutti i suoi follower sembra siano stati così tanto felici.

La conduttrice pubblica una foto dal letto con sciarpa e cappello

Qualche fan della Zia Mara non ha perso occasione per lanciare alla conduttrice delle critiche e pesanti accuse. “Covid? Evviva il siero sperimentale”, avrebbe scritto un follower che molto probabilmente è un no vax. A quel punto però la conduttrice non ha potuto non rispondere dicendo “Vaffan°°lo” di cuore”, aggiungendo anche un cuoricino di colore rosso. Insomma, queste parole della conduttrice non sono passate inosservate e sono state riprese anche da Trash italiano, una pagina che sui social ha un seguito di oltre 4 milioni di persone.

Tanti messaggi e auguri di pronta guarigione

Altri utenti, invece, si sono sincerati per lei sue condizioni di salute. Un fan avrebbe scritto “Fatto il tampone?” e lei avrebbe risposto simpaticamente “Ne ho fatti 3 di tamponi… non ho più il naso”. Poi, sotto al post sono apparsi tutta una serie di auguri di pronta guarigione da parte dei suoi fan “Ti faccio compagnia, un bacio” ed ancora “Non facciamo scherzi per domenica”.